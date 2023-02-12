CANLI | 'Yüzyılın afeti'nde 7. gün: Can kaybı 24 bini geçti, hasar tespit çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.
'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremlerde hayatını kaybedenlerin 24 bin 617'ye yükseldiğini duyurdu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, konteyner kentler kurmak için çalışmalara başladıklarını belirterek "Konteynerlerimiz Adıyaman'a gelmeye başladı. Bu konteyner kentlerin altyapısını hazırlamaya başladık, yerlerini belirledik" ifadelerini kullandı.
Bölgeden gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: