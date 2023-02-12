CANLI | 'Yüzyılın afeti'nde 7. gün: Can kaybı 24 bini geçti, hasar tespit çalışmaları sürüyor

AK Partili Yayman: Gözyaşlarımızın pınarları kurudu

Hatay'da ailesinden 11 kişiyi kaybeden AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman, "Ne kadar duygularımı kontrol etmek istesem de taze acılar. Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu" açıklamasını yaptı.

Yayman, A Haber canlı yayınında "Bin yılda olan bir felaket bizim zamanımıza denk geldi. Duygularımı anlatamam çok zor yaşanan depreme mi üzülelim medeniyetlerin şehri olan Hatay'ımızın atom bombası düşmüşçesine yıkılmasına mı üzülelim. Kimsesizler mezarlığına mı üzülelim yoksa abime ablama yakınlarıma mı üzüleyim. Allah milletimize devletimize bir daha yaşatmasın. Allah verdi Allah aldı biz Allah'a inanıyoruz. Her canlı ölümü tadacaktın fakat burada mesele insan iman etse de bunu bilse de ölümün bir son olmadığını cennette buluşacağımızı bilse de tabii duygular çok taze Allah herkese sabır versin ateş düştüğü yeri yakıyor. Burası 2 abimin yaşadığı evdi. Bir abim ve eşi sağ kurtuldu diğer abim ve eşi vefat etti. Abimim kızı vefat etti 2 torunu vardı biri vefat etti. Burada çok büyük bir acı var" ifadesini kullandı.