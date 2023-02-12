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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/canli--yuzyilin-afetinde-7-gun-can-kaybi-24-bini-gecti-hasar-tespit-calismalari-suruyor-1066913831.html
CANLI | 'Yüzyılın afeti'nde 7. gün: Can kaybı 24 bini geçti, hasar tespit çalışmaları sürüyor
CANLI | 'Yüzyılın afeti'nde 7. gün: Can kaybı 24 bini geçti, hasar tespit çalışmaları sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T05:50+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
kahramanmaraş
hatay
adana
gaziantep
diyarbakır
adıyaman
arama kurtarma
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deprem, kahramanmaraş depremi, depremde kaç ölü var, deprem güncel, afad açıklaması, erdoğan açıklaması
deprem, kahramanmaraş depremi, depremde kaç ölü var, deprem güncel, afad açıklaması, erdoğan açıklaması
deprem - Sputnik Türkiye

CANLI | 'Yüzyılın afeti'nde 7. gün: Can kaybı 24 bini geçti, hasar tespit çalışmaları sürüyor

05:50 12.02.2023
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Ayrıntılar geliyor
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremlerde can kaybının 24 bin 617'ye yükseldiğini açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.
'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremlerde hayatını kaybedenlerin 24 bin 617'ye yükseldiğini duyurdu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, konteyner kentler kurmak için çalışmalara başladıklarını belirterek "Konteynerlerimiz Adıyaman'a gelmeye başladı. Bu konteyner kentlerin altyapısını hazırlamaya başladık, yerlerini belirledik" ifadelerini kullandı.
Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kahramanmaraş'da enkaz altında kalan Suriyeli Abdulkadir Nanu isimli kişiye, 138 saat sonra sağ ulaşıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
CANLI | Yüzyılın afeti'nde 6. gün: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, can kaybı 24 bin 617
Dün, 18:10
Bölgeden gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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07:22 12.02.2023
AK Partili Yayman: Gözyaşlarımızın pınarları kurudu
Hatay'da ailesinden 11 kişiyi kaybeden AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman, "Ne kadar duygularımı kontrol etmek istesem de taze acılar. Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu" açıklamasını yaptı.
Yayman, A Haber canlı yayınında "Bin yılda olan bir felaket bizim zamanımıza denk geldi. Duygularımı anlatamam çok zor yaşanan depreme mi üzülelim medeniyetlerin şehri olan Hatay'ımızın atom bombası düşmüşçesine yıkılmasına mı üzülelim. Kimsesizler mezarlığına mı üzülelim yoksa abime ablama yakınlarıma mı üzüleyim. Allah milletimize devletimize bir daha yaşatmasın. Allah verdi Allah aldı biz Allah'a inanıyoruz. Her canlı ölümü tadacaktın fakat burada mesele insan iman etse de bunu bilse de ölümün bir son olmadığını cennette buluşacağımızı bilse de tabii duygular çok taze Allah herkese sabır versin ateş düştüğü yeri yakıyor. Burası 2 abimin yaşadığı evdi. Bir abim ve eşi sağ kurtuldu diğer abim ve eşi vefat etti. Abimim kızı vefat etti 2 torunu vardı biri vefat etti. Burada çok büyük bir acı var" ifadesini kullandı.
07:16 12.02.2023
Hindistan, Türkiye'deki depremzedelere yardım için seferber oldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek olmak isteyen Hindistanlılar, Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği koordinasyonunda toplanan yardımları deprem bölgesinde göndermek üzere hazırladı.
07:02 12.02.2023
Kahramanmaraş'ta kurtarma çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Depremin vurduğu 10 ilde hava nasıl?
06:58
07:02 12.02.2023
Hatay'da depremde hasar gören binada mahsur kalan kedi kurtarıldı
Depremler nedeniyle yıkılan İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi Muhammer Aksoy Caddesi'ndeki Üçer Apartmanı'nın enkazında bir kedinin mahsur kaldığını fark eden AFAD ekipleri ve gönüllüler harekete geçti.
Gönüllü olarak kısa süre önce Konya'dan gelen 30 yaşındaki Mehmet Köroğlu, 00.50 sıralarında kediyi enkazdan çıkardı. Kediyi AFAD ekiplerine teslim eden Közoğlu, kediyi kurtardığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Közoğlu, kediyi kurtarmadan bir saat önce Konya'dan bölgeye geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:
"Burada kedi var dediler. Kedi olunca burada kaldım. AFAD ekipleri üst tarafta kediyi almaya uğraşıyordu vinçle. Baktım kedi araya geldi bir anda. Hemen girdim o boşluktan kafasından yakalayarak çıkartıp AFAD ekiplerine teslim ettim. Çok mutluyum. O anki hissimi anlatamam. Çocuksu bir ruh vardı. Bu kediyi kurtarmak bize nasip oldu."
06:42 12.02.2023
Rönesans Rezidans'ın tutuklu müteahhidi Coşkun - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın tutuklu müteahhidi Coşkun'un ifadesi ortaya çıktı
06:33
06:19 12.02.2023
Çin Türkiye'ye yeni bir arama kurtarma ekibi daha gönderdi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Çin'den yeni bir ekip geldi.
Shenzhen Kurtarma Gönüllüleri Federasyonu'na (SRVF) bağlı arama kurtarma ekibi, Hatay'daki kurtarma çalışmalarına katıldı.
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