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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/rus-petrol-sirketi-lukoil-depremzedeler-icin-afada-10-milyon-tl-bagis-yapti-1067025519.html
Rus petrol şirketi Lukoil, depremzedeler için AFAD’a 10 milyon TL bağış yaptı
Rus petrol şirketi Lukoil, depremzedeler için AFAD’a 10 milyon TL bağış yaptı
Rus petrol şirketi Lukoil’in Türkiye’deki depremzedeler için AFAD’a 10 milyon TL yardım gönderdiği duyuruldu. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T15:02+0300
2023-02-14T15:02+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
lukoil
afad
rusya
türkiye
yardım
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Lukoil, depremzedelere destek için AFAD’a 10 milyon TL yardım ilettiğini açıkladı.Şirket, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Rus şirketinin daha önce de acil yardım ekipleri ve sağlık kuruluşlarının araçlarında kullanılması için 100 bin litre yakıt bağışında bulunduğu kaydedildi.Ayrıca şirketin, depremlerin ardından ihtiyacı olanlara yiyecek bağışında bulunduğu belirtildi.
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lukoil, afad, rusya, türkiye, yardım
lukoil, afad, rusya, türkiye, yardım

Rus petrol şirketi Lukoil, depremzedeler için AFAD’a 10 milyon TL bağış yaptı

15:02 14.02.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков / Multimedya arşivine gidinLukoil
Lukoil - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rus petrol şirketi Lukoil’in Türkiye’deki depremzedeler için AFAD’a 10 milyon TL yardım gönderdiği duyuruldu.
Lukoil, depremzedelere destek için AFAD’a 10 milyon TL yardım ilettiğini açıkladı.
Şirket, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Rus şirketinin daha önce de acil yardım ekipleri ve sağlık kuruluşlarının araçlarında kullanılması için 100 bin litre yakıt bağışında bulunduğu kaydedildi.
Ayrıca şirketin, depremlerin ardından ihtiyacı olanlara yiyecek bağışında bulunduğu belirtildi.
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