https://sputniknews.com.tr/20230214/rus-petrol-sirketi-lukoil-depremzedeler-icin-afada-10-milyon-tl-bagis-yapti-1067025519.html

Rus petrol şirketi Lukoil, depremzedeler için AFAD’a 10 milyon TL bağış yaptı

Rus petrol şirketi Lukoil, depremzedeler için AFAD’a 10 milyon TL bağış yaptı

Rus petrol şirketi Lukoil’in Türkiye’deki depremzedeler için AFAD’a 10 milyon TL yardım gönderdiği duyuruldu. 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T15:02+0300

2023-02-14T15:02+0300

2023-02-14T15:02+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

lukoil

afad

rusya

türkiye

yardım

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Lukoil, depremzedelere destek için AFAD’a 10 milyon TL yardım ilettiğini açıkladı.Şirket, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Rus şirketinin daha önce de acil yardım ekipleri ve sağlık kuruluşlarının araçlarında kullanılması için 100 bin litre yakıt bağışında bulunduğu kaydedildi.Ayrıca şirketin, depremlerin ardından ihtiyacı olanlara yiyecek bağışında bulunduğu belirtildi.

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lukoil, afad, rusya, türkiye, yardım