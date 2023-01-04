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Erdoğan: 2023'te son defa ve çok güçlü bir destek istiyoruz
Erdoğan: 2023'te son defa ve çok güçlü bir destek istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'te son defa ve çok güçlü bir destek istiyoruz" dedi. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T12:44+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
tbmm
ak parti
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, tbmm, ak parti
recep tayyip erdoğan, tbmm, ak parti

Erdoğan: 2023'te son defa ve çok güçlü bir destek istiyoruz

12:44 04.01.2023 (güncellendi: 13:08 04.01.2023)
© AACumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'te son defa ve çok güçlü bir destek istiyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Yaptıklarımızla yetinmeyecek ötesini arayacağız. 2023'te son defa ve çok güçlü bir destek istiyoruz. Son defa lafımızı birileri yanlış anlıyor, bu seçime yönelik söylüyorum ben. Start değil bu finish.
Avara kasnak gibi dolaşanlar var bu ülkede.
Karadeniz gazının ilk fazını mart sonunda faaliyete alıyoruz.
Varsın birileri ucube bir masa etrafında köşe kapmaca oynasın birbirlerinin ardından film fırıldak çevirsin birbirlerinin gözünü oysun. Varsın birileri bizim emeğimizi iki çift lafla, iki satır sosyal medya mesajıyla çalmaya kalksın. Varsın birileri kendi saplantılarını ülke ve dünyanın gerçeği sanarak hayal aleminde yaşamaya, kin kusmaya devam etsin. Biz işimize bakacağız eser ve hizmet siyasetimize bakacağız.
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