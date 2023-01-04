Erdoğan: 2023'te son defa ve çok güçlü bir destek istiyoruz
12:44 04.01.2023 (güncellendi: 13:08 04.01.2023)
© AACumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'te son defa ve çok güçlü bir destek istiyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Yaptıklarımızla yetinmeyecek ötesini arayacağız. 2023'te son defa ve çok güçlü bir destek istiyoruz. Son defa lafımızı birileri yanlış anlıyor, bu seçime yönelik söylüyorum ben. Start değil bu finish.
Avara kasnak gibi dolaşanlar var bu ülkede.
Karadeniz gazının ilk fazını mart sonunda faaliyete alıyoruz.
Varsın birileri ucube bir masa etrafında köşe kapmaca oynasın birbirlerinin ardından film fırıldak çevirsin birbirlerinin gözünü oysun. Varsın birileri bizim emeğimizi iki çift lafla, iki satır sosyal medya mesajıyla çalmaya kalksın. Varsın birileri kendi saplantılarını ülke ve dünyanın gerçeği sanarak hayal aleminde yaşamaya, kin kusmaya devam etsin. Biz işimize bakacağız eser ve hizmet siyasetimize bakacağız.
#Canlı: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/PC5EUEc90a— AA Canlı (@AACanli) January 4, 2023