https://sputniknews.com.tr/20230104/erdogan-2023te-son-defa-ve-cok-guclu-bir-destek-istiyoruz-1065369072.html

Erdoğan: 2023'te son defa ve çok güçlü bir destek istiyoruz

Erdoğan: 2023'te son defa ve çok güçlü bir destek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'te son defa ve çok güçlü bir destek istiyoruz" dedi. 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T12:44+0300

2023-01-04T12:44+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

tbmm

ak parti

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

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2023

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, tbmm, ak parti