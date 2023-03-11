Türkiye
YSK: Seçime 36 siyasi parti katılacak
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230311/umit-ozdag-yeni-cumhurbaskani-adayini-acikladi-1068118534.html
Ümit Özdağ yeni cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Ümit Özdağ yeni cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı adaylarını ve yeni ittifakı duyurdu. Özdağ, yeni kurulan Ata İttifakı’nın adayının Sinan Oğan olduğunu... 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T13:03+0300
2023-03-11T13:03+0300
politika
ümit özdağ
ittifak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0f/1059963616_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_065838df1ee4010f84945abd06662dcb.jpg
Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi’yle kuracakları Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının Sinan Oğan olduğu açıklandı.Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, “ATA ittifakı imza töreni ve ATA ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan'ın adaylığının açıklanması için düzenlediğimiz tören saat 14.00'de Zafer Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirilecek. Türk Milleti 1921 Anayasasını savunan 2 ittifak karşısında çaresiz değildir. Artık ATA İttifakı var” sözleriyle bir paylaşımda bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0f/1059963616_23:0:1800:1333_1920x0_80_0_0_1d3bd4e954f5f6c39ca2a6fca7b4b54b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ümit özdağ, ittifak
ümit özdağ, ittifak

Ümit Özdağ yeni cumhurbaşkanı adayını açıkladı

13:03 11.03.2023
© AAZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı adaylarını ve yeni ittifakı duyurdu. Özdağ, yeni kurulan Ata İttifakı’nın adayının Sinan Oğan olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi’yle kuracakları Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının Sinan Oğan olduğu açıklandı.
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, “ATA ittifakı imza töreni ve ATA ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan'ın adaylığının açıklanması için düzenlediğimiz tören saat 14.00'de Zafer Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirilecek. Türk Milleti 1921 Anayasasını savunan 2 ittifak karşısında çaresiz değildir. Artık ATA İttifakı var” sözleriyle bir paylaşımda bulundu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала