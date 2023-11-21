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https://sputniknews.com.tr/20231121/bakan-yerlikaya-acikladi-yolyemezler-grubu-olarak-bilinen-organize-suc-orgutu-cokertildi-1077638736.html
'Yolyemezler' organize suç örgütü çökertildi
'Yolyemezler' organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir’de eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-14 Operasyonları' kapsamında, 'Yolyemezler' grubu... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T17:17+0300
2023-11-21T18:12+0300
türkiye
ali yerlikaya
organize suç
organize suç örgütü
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Kafes-14’ operasyonu çerçevesinde ‘Yolyemezler’ Grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir’de eşzamanlı icra edilen operasyonda 19 şüphelinin gözaltına alındığı açıkladı. Sosyal medya hesabından operasyona ilişkin görüntüleri yayınlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20231121/bakan-yerlikaya-duyurdu-2-ton-350-kg-uyusturucu-madde-ve-11-bin-uyusturucu-hap-ele-gecirildi-1077603629.html
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ali yerlikaya, organize suç, organize suç örgütü
ali yerlikaya, organize suç, organize suç örgütü

'Yolyemezler' organize suç örgütü çökertildi

17:17 21.11.2023 (güncellendi: 18:12 21.11.2023)
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - SAMET DOĞRU-İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - SAMET DOĞRU-
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir’de eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-14 Operasyonları' kapsamında, 'Yolyemezler' grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Kafes-14’ operasyonu çerçevesinde ‘Yolyemezler’ Grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir’de eşzamanlı icra edilen operasyonda 19 şüphelinin gözaltına alındığı açıkladı.
Sosyal medya hesabından operasyona ilişkin görüntüleri yayınlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul’da faaliyet gösterdiği tespit edilen ‘Yolyemezler’ organize suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; ‘Kafes-14’ Operasyonu düzenlendi. Organize suç örgütünün; ‘Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Mala Zarar Verme, Yağma, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ suçlarını işlendikleri tespit edildi. Operasyon kapsamında, 11 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 23 adet şarjör, 900 adet değişik çaplarda fişek, 1 adet çelik yelek, 15 adet kar maskesi, 2 adet GPS takip cihazı, muhtelif miktarda uyuşturucu, 8 adet sanal bahiste kullanıldığı değerlendirilen bilgisayar ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonlar devam ediyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Nefeslerini keseceğiz.”

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