https://sputniknews.com.tr/20231121/bakan-yerlikaya-duyurdu-2-ton-350-kg-uyusturucu-madde-ve-11-bin-uyusturucu-hap-ele-gecirildi-1077603629.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zehir tacirlerine yönelik 7 ilde düzenlenen Narkogüç-36 Operasyonları'nda uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli şahıs... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T08:17+0300
2023-11-21T08:17+0300
2023-11-21T08:47+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
türkiye
polis
uyuşturucu
uyuşturucuyla mücadele
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu mafyası
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl'de düzenlenen Narkogüç-36 Operasyonunda, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan 13 şüpheli yakalandı. 2 ton 350 kilogram uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi" diyerek şu ayrıntıları paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20231121/bakan-bayraktar-acikladi-dogal-gaz-ucretsiz-mi-olacak-faturalar-ne-zamana-kadar-indirimli-olacak-1077602495.html
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ali yerlikaya, operasyon, türkiye, polis, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu mafyası
ali yerlikaya, operasyon, türkiye, polis, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu mafyası
Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
08:17 21.11.2023 (güncellendi: 08:47 21.11.2023)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zehir tacirlerine yönelik 7 ilde düzenlenen Narkogüç-36 Operasyonları'nda uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli şahıs yakalandı" dedi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl'de düzenlenen Narkogüç-36 Operasyonunda, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan 13 şüpheli yakalandı. 2 ton 350 kilogram uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi" diyerek şu ayrıntıları paylaştı: