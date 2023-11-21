https://sputniknews.com.tr/20231121/bakan-bayraktar-acikladi-dogal-gaz-ucretsiz-mi-olacak-faturalar-ne-zamana-kadar-indirimli-olacak-1077602495.html

Bakan Bayraktar açıkladı: Doğalgaz ücretsiz mi olacak, faturalar ne zamana kadar indirimli olacak?

Bakan Bayraktar açıkladı: Doğalgaz ücretsiz mi olacak, faturalar ne zamana kadar indirimli olacak?

Havaların soğumasıyla beraber kombiler de yanmaya başladı. Bu gelişmeyle beraber kombilerini yakmaya başlayanların en çok merak ettiği konu da Karadeniz'de... 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T07:09+0300

2023-11-21T07:09+0300

2023-11-21T08:29+0300

ekonomi

doğalgaz

fatura

bedava

ücretsiz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/01/1064039209_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3f7f10d6cccaa7fdbeec83ec16383a7f.jpg

Kasım ayının gelmesiyle beraber soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz doğal gazının işleme alınmasının ardından doğal gaz faturasına indirim uygulanacağına dair haberi duyurmuştu.Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2024 bütçesinin konuşulduğu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Bakan Alparslan Bayraktar, ücretsiz doğal gaz ve elektrik için açıklamada bulundu.Doğal gaz ücretsiz mi olacak, faturalar ne zamana kadar indirimli ödenecek?Gelen doğal gaz faturalarında 25 metreküpe kadar olan tüketim ücretsiz olurken, tüm Türkiye'de 1 Mayıs 2024 tarihine kadar 25 metreküp yaklaşık 120 liralık gaz ücretsiz olacak.2023 yılından bu yana doğal gaz faturalarındaki 25 metreküplük kısım devlet tarafından karşılanıyor. Kullanım miktarı bunu altında kalırsa aboneler ücret ödemiyor.Bakanlığının 2024 bütçesi üzerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Bakan Alparslan Bayraktar, vatandaşın enerji faturasını düşürmek için yaptıkları desteklemeleri açıklayarak, "İhtiyaç sahibi hanelere 2019'dan bugüne kadar toplam 18.2 milyar TL tutarında elektrik desteği verdik. 2022'de 1.9 milyon aileye 1.7 milyon ton kömür desteği sağladık. 2023'te de ısınma amaçlı kömür desteğine devam ediyoruz. Kömür desteği alan hanelerden isteyenler bunu doğal gaz olarak da kullanabiliyor. Bu kapsamda 634.3 milyon TL tutarında doğal gaz desteği verdik. 2022'de vatandaşlarımızın elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar TL'si devletimiz tarafından karşılandı" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20231120/uzmani-cevapladi-dogalgazi-dusuk-derecede-acik-birakmak-faturanin-daha-az-gelmesinisaglarmi-1077580373.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğalgaz ücretsiz mi, doğalgazın ne kadarı bedava, kaç metreküp doğalgaz bedava, doğalgaz bedava mı, doğalgaz indirim, doğal gaz 125 lira, doğalgazın bedava olması için ne yapmak gerekiyor