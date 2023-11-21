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https://sputniknews.com.tr/20231121/bakan-bayraktar-acikladi-dogal-gaz-ucretsiz-mi-olacak-faturalar-ne-zamana-kadar-indirimli-olacak-1077602495.html
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğalgaz ücretsiz mi olacak, faturalar ne zamana kadar indirimli olacak?
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğalgaz ücretsiz mi olacak, faturalar ne zamana kadar indirimli olacak?
Havaların soğumasıyla beraber kombiler de yanmaya başladı. Bu gelişmeyle beraber kombilerini yakmaya başlayanların en çok merak ettiği konu da Karadeniz'de... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T07:09+0300
2023-11-21T08:29+0300
ekonomi
doğalgaz
fatura
bedava
ücretsiz
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Kasım ayının gelmesiyle beraber soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz doğal gazının işleme alınmasının ardından doğal gaz faturasına indirim uygulanacağına dair haberi duyurmuştu.Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2024 bütçesinin konuşulduğu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Bakan Alparslan Bayraktar, ücretsiz doğal gaz ve elektrik için açıklamada bulundu.Doğal gaz ücretsiz mi olacak, faturalar ne zamana kadar indirimli ödenecek?Gelen doğal gaz faturalarında 25 metreküpe kadar olan tüketim ücretsiz olurken, tüm Türkiye'de 1 Mayıs 2024 tarihine kadar 25 metreküp yaklaşık 120 liralık gaz ücretsiz olacak.2023 yılından bu yana doğal gaz faturalarındaki 25 metreküplük kısım devlet tarafından karşılanıyor. Kullanım miktarı bunu altında kalırsa aboneler ücret ödemiyor.Bakanlığının 2024 bütçesi üzerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Bakan Alparslan Bayraktar, vatandaşın enerji faturasını düşürmek için yaptıkları desteklemeleri açıklayarak, "İhtiyaç sahibi hanelere 2019'dan bugüne kadar toplam 18.2 milyar TL tutarında elektrik desteği verdik. 2022'de 1.9 milyon aileye 1.7 milyon ton kömür desteği sağladık. 2023'te de ısınma amaçlı kömür desteğine devam ediyoruz. Kömür desteği alan hanelerden isteyenler bunu doğal gaz olarak da kullanabiliyor. Bu kapsamda 634.3 milyon TL tutarında doğal gaz desteği verdik. 2022'de vatandaşlarımızın elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar TL'si devletimiz tarafından karşılandı" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20231120/uzmani-cevapladi-dogalgazi-dusuk-derecede-acik-birakmak-faturanin-daha-az-gelmesinisaglarmi-1077580373.html
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doğalgaz ücretsiz mi, doğalgazın ne kadarı bedava, kaç metreküp doğalgaz bedava, doğalgaz bedava mı, doğalgaz indirim, doğal gaz 125 lira, doğalgazın bedava olması için ne yapmak gerekiyor
doğalgaz ücretsiz mi, doğalgazın ne kadarı bedava, kaç metreküp doğalgaz bedava, doğalgaz bedava mı, doğalgaz indirim, doğal gaz 125 lira, doğalgazın bedava olması için ne yapmak gerekiyor

Bakan Bayraktar açıkladı: Doğalgaz ücretsiz mi olacak, faturalar ne zamana kadar indirimli olacak?

07:09 21.11.2023 (güncellendi: 08:29 21.11.2023)
© AAocak, gaz
ocak, gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
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Havaların soğumasıyla beraber kombiler de yanmaya başladı. Bu gelişmeyle beraber kombilerini yakmaya başlayanların en çok merak ettiği konu da Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervleriyle bir kısmı bedavaya gelen faturaların ne kadarının, ne zamana kadar ücretsiz olacağı oldu. eki, doğal gaz faturaları ne zamana kadar, ne kadar ücretsiz?
Kasım ayının gelmesiyle beraber soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz doğal gazının işleme alınmasının ardından doğal gaz faturasına indirim uygulanacağına dair haberi duyurmuştu.
Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2024 bütçesinin konuşulduğu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Bakan Alparslan Bayraktar, ücretsiz doğal gaz ve elektrik için açıklamada bulundu.

Doğal gaz ücretsiz mi olacak, faturalar ne zamana kadar indirimli ödenecek?

Gelen doğal gaz faturalarında 25 metreküpe kadar olan tüketim ücretsiz olurken, tüm Türkiye'de 1 Mayıs 2024 tarihine kadar 25 metreküp yaklaşık 120 liralık gaz ücretsiz olacak.
2023 yılından bu yana doğal gaz faturalarındaki 25 metreküplük kısım devlet tarafından karşılanıyor. Kullanım miktarı bunu altında kalırsa aboneler ücret ödemiyor.
Bakanlığının 2024 bütçesi üzerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Bakan Alparslan Bayraktar, vatandaşın enerji faturasını düşürmek için yaptıkları desteklemeleri açıklayarak, "İhtiyaç sahibi hanelere 2019'dan bugüne kadar toplam 18.2 milyar TL tutarında elektrik desteği verdik. 2022'de 1.9 milyon aileye 1.7 milyon ton kömür desteği sağladık. 2023'te de ısınma amaçlı kömür desteğine devam ediyoruz. Kömür desteği alan hanelerden isteyenler bunu doğal gaz olarak da kullanabiliyor. Bu kapsamda 634.3 milyon TL tutarında doğal gaz desteği verdik. 2022'de vatandaşlarımızın elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar TL'si devletimiz tarafından karşılandı" demişti.
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2023
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