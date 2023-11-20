https://sputniknews.com.tr/20231120/uzmani-cevapladi-dogalgazi-dusuk-derecede-acik-birakmak-faturanin-daha-az-gelmesinisaglarmi-1077580373.html

Uzmanı cevapladı: Doğalgazı düşük derecede açık bırakmak faturanın daha az gelmesini sağlar mı?

Uzmanı cevapladı: Doğalgazı düşük derecede açık bırakmak faturanın daha az gelmesini sağlar mı?

Doğalgazı sürekli düşük derecede açık bırakmak mı, yoksa sadece ihtiyaç olduğunda daha yüksek derecelerde yakmak mı? Uzmanlar, soruyu cevapladı. 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T13:17+0300

2023-11-20T13:17+0300

2023-11-20T13:30+0300

yaşam

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Kış gelmekte iken birçok kişinin aklında doğalgazın en elektik kullanım yolu hakkında birçok kişinin aklında sorular bulunuyor. Peki, Enerji kullanımı ve dolayısıyla doğalgaz faturalarını mümkün olduğunca düşük tutarken sıcak kalmanın en iyi yolu nedir? İngiltere merkezli MoneySaving Expert, soruyu cevapladı. Belirtilene göre, uzmanlar bu sorunun 'çok net bir cevabı olmadığını' kabul ediyor ve en ekonomik seçeneğin büyük ölçüde 'evinizin ihtiyaç duyduğu enerji miktarına' bağlı olduğunu söylüyor. Bunun da doğrudan evin büyüklüğü ve yalıtımın kalitesiyle ilgili olduğu belirtiliyor.Fakat yine de, doğalgazı tüm gün en düşük derecede çalıştırmanın diğer seçeneklere göre 'daha az maliyetli olduğu' fikri ise bir şehir efsanesi. Uzmanlar, ısıtmayı yalnızca ihtiyaç duyulduğunda açmanın uzun vadede enerji ve dolayısıyla para tasarrufu yapmanın en iyi yolu olduğu belirtiyor.Hesaplamada yalıtım öne çıkıyorFakat bu durum her zaman evden eve değişebiliyor. Genel olarak önemli kriterlerden biri, evin ısıtmak için gereken toplam enerji miktarı. Doğalgaz açıldığında iletilen belli bir miktar enerjinin sürekli olarak evden dışarı sızıyor. Evin yalıtımı ne kadar iyiyse bu sızma o kadar azalıyor. Yani, ısıtıcıyı tüm gün açık tutulursa gün boyunca enerji kaybedileceği, bu nedenle evin yalnızca gerekli olduğunda ısıtmanın daha hesaplı bir yöntem olduğu vurgulanıyor. Buna karşı bazı uzmanlar da sürekli açık bırakma opsiyonunu desteklemiyor değil. Fakat bu yine, binanın ve evin yalıtımıyla alakalı oluyor. Uzmanlar bunu şu şekilde açıklıyor:

https://sputniknews.com.tr/20231120/arastirma-tembellik-yuksek-iq-gostergesi-olabilir--1077573951.html

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