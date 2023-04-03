https://sputniknews.com.tr/20230403/6-sehir-daha-afet-bolgesi-ilan-edildi-1069110909.html
6 şehir daha afet bölgesi ilan edildi
6 şehir daha afet bölgesi ilan edildi
AFAD'dan yapılan 6 Şubat depremleri sonrası 6 ilin daha afet bölgesi ilan edildiği belirtildi. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T15:45+0300
2023-04-03T15:45+0300
2023-04-03T16:02+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
afet bölgesi
deprem
bingöl
kayseri
mardin
tunceli
niğde
batman
afad
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AFAD’dan afet bölgelerinin güncellendiğine dair bir açıklama yapıldı. 6 il daha, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesi ilan edildi.Açıklama şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20230403/daskin-deprem-bolgesindeki-sigortalilara-odedigi-tazminat-tutari-10-milyar-lirayi-asti-1069087546.html
https://sputniknews.com.tr/20230403/daskin-deprem-bolgesindeki-sigortalilara-odedigi-tazminat-tutari-10-milyar-lirayi-asti-1069087546.html
bingöl
kayseri
mardin
tunceli
niğde
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afet bölgesi, deprem, bingöl, kayseri, mardin, tunceli, niğde, batman, afad
afet bölgesi, deprem, bingöl, kayseri, mardin, tunceli, niğde, batman, afad
6 şehir daha afet bölgesi ilan edildi
15:45 03.04.2023 (güncellendi: 16:02 03.04.2023) Abone ol
AFAD'dan yapılan 6 Şubat depremleri sonrası 6 ilin daha afet bölgesi ilan edildiği belirtildi.
AFAD’dan afet bölgelerinin güncellendiğine dair bir açıklama yapıldı. 6 il daha, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesi ilan edildi.
"6 Şubat’taki depremlerde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde, Batman’da hasar gören binaların bulunduğu yerleşim yerleri Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edildi."