https://sputniknews.com.tr/20230403/daskin-deprem-bolgesindeki-sigortalilara-odedigi-tazminat-tutari-10-milyar-lirayi-asti-1069087546.html
DASK'ın deprem bölgesindeki sigortalılara ödediği tazminat tutarı 10 milyar lirayı aştı
DASK'ın deprem bölgesindeki sigortalılara ödediği tazminat tutarı 10 milyar lirayı aştı
Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) deprem bölgesindeki sigortalılara ödediği tazminat tutarı 10 milyar lirayı aştı. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T10:00+0300
2023-04-03T10:00+0300
2023-04-03T10:00+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
dask
doğal afet sigortaları kurumu (dask)
sigorta
deprem sigortası
tazminat
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DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalılara destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.Açıklamada, ulaşan hasar ihbar sayısının 433 bin 837, ödenen tazminat tutarının da 10 milyar 174 milyon 145 bin 255 liraya ulaştığı belirtilerek, "Yeni başlatılan hizmet ile sigortalılarımızın hasar tazminatlarını bankadan tahsil etmeleri için gereken ve cep telefonlarına SMS ile gönderilen ödeme şifrelerini artık e-Devlet Kapısı üzerinden de öğrenebileceklerini hatırlatmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230214/zorunlu-deprem-sigortasi-policesinde-artis-dask-sigortalilik-orani-yuzde-556ya-yukseldi-1067003274.html
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türkiye, dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask), sigorta, deprem sigortası, tazminat
türkiye, dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask), sigorta, deprem sigortası, tazminat
DASK'ın deprem bölgesindeki sigortalılara ödediği tazminat tutarı 10 milyar lirayı aştı
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Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) deprem bölgesindeki sigortalılara ödediği tazminat tutarı 10 milyar lirayı aştı.
DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalılara destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, ulaşan hasar ihbar sayısının 433 bin 837, ödenen tazminat tutarının da 10 milyar 174 milyon 145 bin 255 liraya ulaştığı belirtilerek, "Yeni başlatılan hizmet ile sigortalılarımızın hasar tazminatlarını bankadan tahsil etmeleri için gereken ve cep telefonlarına SMS ile gönderilen ödeme şifrelerini artık e-Devlet Kapısı üzerinden de öğrenebileceklerini hatırlatmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.