https://sputniknews.com.tr/20230403/daskin-deprem-bolgesindeki-sigortalilara-odedigi-tazminat-tutari-10-milyar-lirayi-asti-1069087546.html

DASK'ın deprem bölgesindeki sigortalılara ödediği tazminat tutarı 10 milyar lirayı aştı

DASK'ın deprem bölgesindeki sigortalılara ödediği tazminat tutarı 10 milyar lirayı aştı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) deprem bölgesindeki sigortalılara ödediği tazminat tutarı 10 milyar lirayı aştı. 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T10:00+0300

2023-04-03T10:00+0300

2023-04-03T10:00+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

dask

doğal afet sigortaları kurumu (dask)

sigorta

deprem sigortası

tazminat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/02/1069071429_0:0:621:349_1920x0_80_0_0_4aa37e0c92059ebe29e7f7ba50c0a042.jpg

DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalılara destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.Açıklamada, ulaşan hasar ihbar sayısının 433 bin 837, ödenen tazminat tutarının da 10 milyar 174 milyon 145 bin 255 liraya ulaştığı belirtilerek, "Yeni başlatılan hizmet ile sigortalılarımızın hasar tazminatlarını bankadan tahsil etmeleri için gereken ve cep telefonlarına SMS ile gönderilen ödeme şifrelerini artık e-Devlet Kapısı üzerinden de öğrenebileceklerini hatırlatmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230214/zorunlu-deprem-sigortasi-policesinde-artis-dask-sigortalilik-orani-yuzde-556ya-yukseldi-1067003274.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask), sigorta, deprem sigortası, tazminat