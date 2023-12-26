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MİT'ten nokta operasyon: Bahoz Zagros öldürüldü
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Eski bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
Eski bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti. 26.12.2023, Sputnik Türkiye
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Alınan bilgiye göre, geçen hafta iç kanama geçiren ve Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Okuyan, vefat etti.Yaşar Okuyan kimdir?1949'da Yalova'da doğan, evli ve 3 çocuk babası Yaşar Okuyan, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.
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yaşar okuyan kimdir,yaşar okuyan son dakika,yaşar okuyan öldü mü
yaşar okuyan kimdir,yaşar okuyan son dakika,yaşar okuyan öldü mü

Eski bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti

09:16 26.12.2023 (güncellendi: 10:04 26.12.2023)
© AA / Nuri KaynarYaşar Okuyan
Yaşar Okuyan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© AA / Nuri Kaynar
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Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, geçen hafta iç kanama geçiren ve Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Okuyan, vefat etti.

Yaşar Okuyan kimdir?

1949'da Yalova'da doğan, evli ve 3 çocuk babası Yaşar Okuyan, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.
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