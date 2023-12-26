https://sputniknews.com.tr/20231226/eski-bakanlardan-yasar-okuyan-vefat-etti-1078941314.html
Eski bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
Eski bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti. 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T09:16+0300
2023-12-26T09:16+0300
2023-12-26T10:04+0300
politika
yaşar okuyan
politika
bakan
vefat
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Alınan bilgiye göre, geçen hafta iç kanama geçiren ve Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Okuyan, vefat etti.Yaşar Okuyan kimdir?1949'da Yalova'da doğan, evli ve 3 çocuk babası Yaşar Okuyan, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.
https://sputniknews.com.tr/20231225/aysen-grudanin-kizi-elvan-gruda-hayatini-kaybetti-1078895809.html
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yaşar okuyan kimdir,yaşar okuyan son dakika,yaşar okuyan öldü mü
yaşar okuyan kimdir,yaşar okuyan son dakika,yaşar okuyan öldü mü
Eski bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
09:16 26.12.2023 (güncellendi: 10:04 26.12.2023)
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, geçen hafta iç kanama geçiren ve Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Okuyan, vefat etti.
1949'da Yalova'da doğan, evli ve 3 çocuk babası Yaşar Okuyan, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.