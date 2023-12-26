https://sputniknews.com.tr/20231226/eski-bakanlardan-yasar-okuyan-vefat-etti-1078941314.html

Eski bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti

Eski bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti. 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T09:16+0300

2023-12-26T09:16+0300

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politika

yaşar okuyan

politika

bakan

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türkiye

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Alınan bilgiye göre, geçen hafta iç kanama geçiren ve Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Okuyan, vefat etti.Yaşar Okuyan kimdir?1949'da Yalova'da doğan, evli ve 3 çocuk babası Yaşar Okuyan, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.

https://sputniknews.com.tr/20231225/aysen-grudanin-kizi-elvan-gruda-hayatini-kaybetti-1078895809.html

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