https://sputniknews.com.tr/20231225/aysen-grudanin-kizi-elvan-gruda-hayatini-kaybetti-1078895809.html
Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti
Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti
Ünlü Yeşilçam oyuncuları Ayşen ve Yılmaz Gruda çiftinin kızı Elvan Gruda, 55 yaşında yaşamını yitirdi. 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T09:17+0300
2023-12-25T09:17+0300
2023-12-25T09:17+0300
yaşam
ayşen gruda
elvan gruda
oyuncu
yeşilçam
vefat
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Ayşen ve Yılmaz Gruda çiftinin kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti.Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda'nın Kızı Elvan Gruda'yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadesi kullanıldı.Ayşen Gruda 23 Ocak 2019, Yılmaz Gruda ise bu yıl 25 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.Elvan Gruda kimdir?Ayşen Gruda ve Yılmaz Gruda çifti 1965 yılında evlendi. Çiftin kızları Elvan Gruda 1968 yılında dünyaya geldi. Gruda çiftinin evlilikleri uzun sürdü fakat çift daha sonra hep dost kalmak umuduyla ayrıldı.Elvan Gruda'nın da Emre adında bir oğlu var.
https://sputniknews.com.tr/20190125/aysen-gruda-cenaze-1037294824.html
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elvan gruda kimdir,ayşen gurda kızı,ayşen grudanın kızı öldü mü
elvan gruda kimdir,ayşen gurda kızı,ayşen grudanın kızı öldü mü
Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti
Ünlü Yeşilçam oyuncuları Ayşen ve Yılmaz Gruda çiftinin kızı Elvan Gruda, 55 yaşında yaşamını yitirdi.
Ayşen ve Yılmaz Gruda çiftinin kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti.
Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda'nın Kızı Elvan Gruda'yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadesi kullanıldı.
Ayşen Gruda 23 Ocak 2019, Yılmaz Gruda ise bu yıl 25 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.
Ayşen Gruda ve Yılmaz Gruda çifti 1965 yılında evlendi. Çiftin kızları Elvan Gruda 1968 yılında dünyaya geldi. Gruda çiftinin evlilikleri uzun sürdü fakat çift daha sonra hep dost kalmak umuduyla ayrıldı.
Elvan Gruda'nın da Emre adında bir oğlu var.