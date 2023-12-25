https://sputniknews.com.tr/20231225/aysen-grudanin-kizi-elvan-gruda-hayatini-kaybetti-1078895809.html

Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti

Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti

Ünlü Yeşilçam oyuncuları Ayşen ve Yılmaz Gruda çiftinin kızı Elvan Gruda, 55 yaşında yaşamını yitirdi. 25.12.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

ayşen gruda

elvan gruda

oyuncu

yeşilçam

vefat

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Ayşen ve Yılmaz Gruda çiftinin kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti.Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda'nın Kızı Elvan Gruda'yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadesi kullanıldı.Ayşen Gruda 23 Ocak 2019, Yılmaz Gruda ise bu yıl 25 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.Elvan Gruda kimdir?Ayşen Gruda ve Yılmaz Gruda çifti 1965 yılında evlendi. Çiftin kızları Elvan Gruda 1968 yılında dünyaya geldi. Gruda çiftinin evlilikleri uzun sürdü fakat çift daha sonra hep dost kalmak umuduyla ayrıldı.Elvan Gruda'nın da Emre adında bir oğlu var.

https://sputniknews.com.tr/20190125/aysen-gruda-cenaze-1037294824.html

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