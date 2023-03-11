https://sputniknews.com.tr/20230311/huda-pardan-cumhur-ittifakina-destek-1068121837.html
HÜDA PAR'dan Cumhur İttifakı'na destek
HÜDA PAR'dan Cumhur İttifakı'na destek
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T15:34+0300
2023-03-11T15:34+0300
2023-03-11T15:36+0300
politika
hüda-par
ak parti
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HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından alınan kararı kamuoyuna duyurdu.Yapıcıoğlu, seçimlerde aday çıkarmayacaklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.
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hüda-par, ak parti
HÜDA PAR'dan Cumhur İttifakı'na destek
15:34 11.03.2023 (güncellendi: 15:36 11.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından alınan kararı kamuoyuna duyurdu.
Yapıcıoğlu, seçimlerde aday çıkarmayacaklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.