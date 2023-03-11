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HÜDA PAR'dan Cumhur İttifakı'na destek
HÜDA PAR'dan Cumhur İttifakı'na destek
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
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HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından alınan kararı kamuoyuna duyurdu.Yapıcıoğlu, seçimlerde aday çıkarmayacaklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.
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hüda-par, ak parti
hüda-par, ak parti

HÜDA PAR'dan Cumhur İttifakı'na destek

15:34 11.03.2023 (güncellendi: 15:36 11.03.2023)
© AA / Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu,
Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
© AA /
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HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından alınan kararı kamuoyuna duyurdu.
Yapıcıoğlu, seçimlerde aday çıkarmayacaklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.
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