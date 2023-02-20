Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem

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Ayrıntılar geliyor

Hatay'da hissedilen şiddetli bir deprem oldu. AFAD, Hatay Defne merkezli depremin büyüklüğünü 6.4 olarak açıkladı. Bu depremden 3 dakika sonra bu kez Samandağ'da 5,8 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı kaydedildi.