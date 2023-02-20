https://sputniknews.com.tr/20230220/hatayda-hissedilen-bir-deprem-oldu-1067290352.html
Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem
Hatay'da hissedilen şiddetli bir deprem oldu. AFAD, Hatay Defne merkezli depremin büyüklüğünü 6.4 olarak açıkladı. Bu depremden 3 dakika sonra bu kez... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T20:12+0300
2023-02-20T20:12+0300
2023-02-20T20:32+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
deprem
afad
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/12/1067191678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b24fb407164911ae854f147eab0035a.jpg
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/12/1067191678_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9269ffa47038a1b15ee53ca1cd1ab14c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hatay, deprem, afad, новый онлайн для белой редактуры
hatay, deprem, afad, новый онлайн для белой редактуры
Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem 20:12 20.02.2023 (güncellendi: 20:32 20.02.2023) Abone ol Ayrıntılar geliyor
Hatay'da hissedilen şiddetli bir deprem oldu. AFAD, Hatay Defne merkezli depremin büyüklüğünü 6.4 olarak açıkladı. Bu depremden 3 dakika sonra bu kez Samandağ'da 5,8 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı kaydedildi.
AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde ise 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Diyarbakır'da da hissedilen depremin ardından vatandaşlar panik içinde evlerinden çıktı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde de vatandaşlar sokağa çıktı.
Önce yeniler Önce eskiler
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansı muhabirine, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor" dedi.
Diyarbakır’da hissedilen depremin ardından vatandaşlar evlerinden çakarak sokağa çıktı. Trafiğin hareketlendiği kentte kalabalıklar oluştu.
Vatandaşlara ağır hasarlı binalardan uzak durmaları yönünde çağrılar yapılıyor.
Deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.
Hatay merkezli deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.
Depremin ardından Twitter üzerinden paylaşım yapan Ahbap Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, "Offff çok bina gitti çok çok" dedi.