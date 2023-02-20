Türkiye
SON DAKİKA | Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230220/hatayda-hissedilen-bir-deprem-oldu-1067290352.html
Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem
Hatay'da hissedilen şiddetli bir deprem oldu. AFAD, Hatay Defne merkezli depremin büyüklüğünü 6.4 olarak açıkladı. Bu depremden 3 dakika sonra bu kez... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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hatay, deprem, afad, новый онлайн для белой редактуры
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda bina hasar gördü veya yıkıldı. Arama kurtarma ekipleri gece saatlerinde de yıkılan binalarda çalışmalarını sürdürdü. - Sputnik Türkiye

Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem

20:12 20.02.2023 (güncellendi: 20:32 20.02.2023)
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Ayrıntılar geliyor
Hatay'da hissedilen şiddetli bir deprem oldu. AFAD, Hatay Defne merkezli depremin büyüklüğünü 6.4 olarak açıkladı. Bu depremden 3 dakika sonra bu kez Samandağ'da 5,8 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı kaydedildi.
AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde ise 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Diyarbakır'da da hissedilen depremin ardından vatandaşlar panik içinde evlerinden çıktı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde de vatandaşlar sokağa çıktı.
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20:40 20.02.2023
Hatay Valisi Rahmi Doğan: Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansı muhabirine, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor" dedi.
20:40 20.02.2023
Deprem Diyarbakır'da da hissedildi: Vatandaşlara ağır hasarlı binalardan uzak durmaları yönünde çağrılar yapıldı
Diyarbakır’da hissedilen depremin ardından vatandaşlar evlerinden çakarak sokağa çıktı. Trafiğin hareketlendiği kentte kalabalıklar oluştu.
Vatandaşlara ağır hasarlı binalardan uzak durmaları yönünde çağrılar yapılıyor.
20:36 20.02.2023
Hatay merkezli deprem Ortadoğu'da birçok ülkede hissedildi
Deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.
Hatay merkezli deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.
20:36 20.02.2023
AFAD'dan deprem sonrası için uyarı
20:32 20.02.2023
Haluk Levent: Offff çok bina gitti çok çok
Depremin ardından Twitter üzerinden paylaşım yapan Ahbap Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, "Offff çok bina gitti çok çok" dedi.
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