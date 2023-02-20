Abone ol

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerin 13. gününde enkaz kaldırma ve afetzedelere yardım faaliyeti sürüyor. Son AFAD açıklamasına göre depremlerde 41 bin 20 kişi hayatını kaybetti, artçı sarsıntı sayısı 6 bin 40'a ulaştı. Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde de arama kurtarma çalışmaları durdu.