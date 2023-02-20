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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230220/canli-yuzyilin-afetinde-14-gun-2-il-disinda-arama-kurtarma-calismalari-tamamlandi-1067250391.html
CANLI | 'Yüzyılın afeti'nde 14. gün: 2 il dışında arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
CANLI | 'Yüzyılın afeti'nde 14. gün: 2 il dışında arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerin 13. gününde enkaz kaldırma ve afetzedelere yardım faaliyeti sürüyor. Son... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye, hatay, kahramanmaraş
türkiye, hatay, kahramanmaraş
Kahramanmaraş deprem, kepçe - Sputnik Türkiye

CANLI | 'Yüzyılın afeti'nde 14. gün: 2 il dışında arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

07:02 20.02.2023
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerin 13. gününde enkaz kaldırma ve afetzedelere yardım faaliyeti sürüyor. Son AFAD açıklamasına göre depremlerde 41 bin 20 kişi hayatını kaybetti, artçı sarsıntı sayısı 6 bin 40'a ulaştı. Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde de arama kurtarma çalışmaları durdu.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından Hatay ve Kahramanmaraş'ta arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, depremin etkilediği illerin tümünde depremzedelere yardımlar devam ediyor.
AFAD, "Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 41 bin 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" açıklamasını yaptı.
Artçı sarsıntı sayısı da 6 bin 40'a ulaştı. 4-5 arası 436, 5-6 arası artçı sarsıntı sayısı 40 olarak ölçüldü. Bir de 6.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sezer, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde de arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerin 13. gününde enkaz kaldırma ve afetzedelere yardım faaliyeti sürüyor. Son AFAD açıklamasına göre depremlerde 41 bin 20 kişinin hayatını kaybetti, artçı sarsıntı sayısı 6 bin 40'a ulaştı. Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde de arama kurtarma çalışmaları durdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
CANLI | 11 ili vuran depremlerde can kaybı 41 bini aştı
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