https://sputniknews.com.tr/20230220/bakan-kurum-130-bin-binada-430-bin-bagimiz-bolumu-yikik-acil-yikilacak-agir-hasar-tespit-edildi-1067289401.html
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldı
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldığını bildirdi 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T19:43+0300
2023-02-20T19:43+0300
2023-02-20T19:50+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
murat kurum
deprem
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Murat Kurum'un açıklamalarından satırbaşları şöyle: (Deprem bölgesi) 130 bin binada 430 bin bağımız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.
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murat kurum, deprem
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldı
19:43 20.02.2023 (güncellendi: 19:50 20.02.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldığını bildirdi
Murat Kurum'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:
(Deprem bölgesi) 130 bin binada 430 bin bağımız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.