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SON DAKİKA | Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230220/bakan-kurum-130-bin-binada-430-bin-bagimiz-bolumu-yikik-acil-yikilacak-agir-hasar-tespit-edildi-1067289401.html
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldı
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldığını bildirdi 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T19:43+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
murat kurum
deprem
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Murat Kurum'un açıklamalarından satırbaşları şöyle: (Deprem bölgesi) 130 bin binada 430 bin bağımız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.
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murat kurum, deprem
murat kurum, deprem

Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldı

19:43 20.02.2023 (güncellendi: 19:50 20.02.2023)
© AAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldığını bildirdi
Murat Kurum'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

(Deprem bölgesi) 130 bin binada 430 bin bağımız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.
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