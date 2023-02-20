https://sputniknews.com.tr/20230220/katar-turkiyedeki-depremzedeler-icin-1400-konteyner-ev-daha-gonderiyor-1067284115.html

Katar Türkiye'deki depremzedeler için 1400 konteyner ev daha gönderiyor

Katar Türkiye'deki depremzedeler için 1400 konteyner ev daha gönderiyor

Katar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 1400 konteyner evi daha Türkiye'ye gönderiyor. 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T17:56+0300

2023-02-20T17:56+0300

2023-02-20T17:57+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

katar

konteyner

ev

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Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar'ın Türkiye'deki depremzedeler için 1400 konteyner ev daha göndereceğini açıkladı.Göksu, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, büyükelçilik olarak, konteyner evlerin tamamının bir an önce depremzedelere teslim edilmesi için Katar Kalkınma Fonu (QFFD) ile işbirliğini sürdürdüklerini söyledi.Bugün ve yarın 6 gemiyle toplam 1400 konteyner evin Türkiye'ye gönderileceğini aktaran Büyükelçi Göksu, Katar'ın şu ana kadar Türkiye'ye gönderdiği yardım uçağı sayısının 40'a ulaştığını kaydetti.Katar, depremzedeler için taahhüt ettiği konteyner evlerin ilk bölümünü oluşturan 306 adet konteyner evi kargo gemisiyle 12 Şubat'ta Türkiye'ye göndermeye başlamıştı.Doha yönetimi, Türkiye ve Suriye'de, deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardım çalışmaları kapsamında, 10 bin konteyner ev göndereceğini açıklamıştı.

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