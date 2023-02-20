https://sputniknews.com.tr/20230220/katar-turkiyedeki-depremzedeler-icin-1400-konteyner-ev-daha-gonderiyor-1067284115.html
Katar Türkiye'deki depremzedeler için 1400 konteyner ev daha gönderiyor
Katar Türkiye'deki depremzedeler için 1400 konteyner ev daha gönderiyor
Katar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 1400 konteyner evi daha Türkiye'ye gönderiyor. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T17:56+0300
2023-02-20T17:56+0300
2023-02-20T17:57+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
katar
konteyner
ev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067283948_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_caa8c67e2c2b475586c9d8c5cdc87d98.jpg
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar'ın Türkiye'deki depremzedeler için 1400 konteyner ev daha göndereceğini açıkladı.Göksu, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, büyükelçilik olarak, konteyner evlerin tamamının bir an önce depremzedelere teslim edilmesi için Katar Kalkınma Fonu (QFFD) ile işbirliğini sürdürdüklerini söyledi.Bugün ve yarın 6 gemiyle toplam 1400 konteyner evin Türkiye'ye gönderileceğini aktaran Büyükelçi Göksu, Katar'ın şu ana kadar Türkiye'ye gönderdiği yardım uçağı sayısının 40'a ulaştığını kaydetti.Katar, depremzedeler için taahhüt ettiği konteyner evlerin ilk bölümünü oluşturan 306 adet konteyner evi kargo gemisiyle 12 Şubat'ta Türkiye'ye göndermeye başlamıştı.Doha yönetimi, Türkiye ve Suriye'de, deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardım çalışmaları kapsamında, 10 bin konteyner ev göndereceğini açıklamıştı.
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067283948_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fb9a62268217a54fb211f5ae1e429258.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
katar, konteyner, ev
Katar Türkiye'deki depremzedeler için 1400 konteyner ev daha gönderiyor
17:56 20.02.2023 (güncellendi: 17:57 20.02.2023) Abone ol
Katar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 1400 konteyner evi daha Türkiye'ye gönderiyor.
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar'ın Türkiye'deki depremzedeler için 1400 konteyner ev daha göndereceğini açıkladı.
Göksu, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, büyükelçilik olarak, konteyner evlerin tamamının bir an önce depremzedelere teslim edilmesi için Katar Kalkınma Fonu (QFFD) ile işbirliğini sürdürdüklerini söyledi.
Bugün ve yarın 6 gemiyle toplam 1400 konteyner evin Türkiye'ye gönderileceğini aktaran Büyükelçi Göksu, Katar'ın şu ana kadar Türkiye'ye gönderdiği yardım uçağı sayısının 40'a ulaştığını kaydetti.
Katar, depremzedeler için taahhüt ettiği konteyner evlerin ilk bölümünü oluşturan 306 adet konteyner evi kargo gemisiyle 12 Şubat'ta Türkiye'ye göndermeye başlamıştı.
Doha yönetimi, Türkiye ve Suriye'de, deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardım çalışmaları kapsamında, 10 bin konteyner ev göndereceğini açıklamıştı.