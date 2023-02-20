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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230220/katar-turkiyedeki-depremzedeler-icin-1400-konteyner-ev-daha-gonderiyor-1067284115.html
Katar Türkiye'deki depremzedeler için 1400 konteyner ev daha gönderiyor
Katar Türkiye'deki depremzedeler için 1400 konteyner ev daha gönderiyor
Katar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 1400 konteyner evi daha Türkiye'ye gönderiyor. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
katar
konteyner
ev
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Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar'ın Türkiye'deki depremzedeler için 1400 konteyner ev daha göndereceğini açıkladı.Göksu, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, büyükelçilik olarak, konteyner evlerin tamamının bir an önce depremzedelere teslim edilmesi için Katar Kalkınma Fonu (QFFD) ile işbirliğini sürdürdüklerini söyledi.Bugün ve yarın 6 gemiyle toplam 1400 konteyner evin Türkiye'ye gönderileceğini aktaran Büyükelçi Göksu, Katar'ın şu ana kadar Türkiye'ye gönderdiği yardım uçağı sayısının 40'a ulaştığını kaydetti.Katar, depremzedeler için taahhüt ettiği konteyner evlerin ilk bölümünü oluşturan 306 adet konteyner evi kargo gemisiyle 12 Şubat'ta Türkiye'ye göndermeye başlamıştı.Doha yönetimi, Türkiye ve Suriye'de, deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardım çalışmaları kapsamında, 10 bin konteyner ev göndereceğini açıklamıştı.
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katar, konteyner, ev
katar, konteyner, ev

Katar Türkiye'deki depremzedeler için 1400 konteyner ev daha gönderiyor

17:56 20.02.2023 (güncellendi: 17:57 20.02.2023)
© AADeprem Kahramanmaraş
Deprem Kahramanmaraş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© AA
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Katar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 1400 konteyner evi daha Türkiye'ye gönderiyor.
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar'ın Türkiye'deki depremzedeler için 1400 konteyner ev daha göndereceğini açıkladı.
Göksu, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, büyükelçilik olarak, konteyner evlerin tamamının bir an önce depremzedelere teslim edilmesi için Katar Kalkınma Fonu (QFFD) ile işbirliğini sürdürdüklerini söyledi.
Bugün ve yarın 6 gemiyle toplam 1400 konteyner evin Türkiye'ye gönderileceğini aktaran Büyükelçi Göksu, Katar'ın şu ana kadar Türkiye'ye gönderdiği yardım uçağı sayısının 40'a ulaştığını kaydetti.
Katar, depremzedeler için taahhüt ettiği konteyner evlerin ilk bölümünü oluşturan 306 adet konteyner evi kargo gemisiyle 12 Şubat'ta Türkiye'ye göndermeye başlamıştı.
Doha yönetimi, Türkiye ve Suriye'de, deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardım çalışmaları kapsamında, 10 bin konteyner ev göndereceğini açıklamıştı.
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