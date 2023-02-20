https://sputniknews.com.tr/20230220/4-katli-bina-coktu-oda-seklindeki-ek-yapi-ayakta-kaldi-1067254787.html
4 katlı bina çöktü, oda şeklindeki ek yapı ayakta kaldı
4 katlı bina çöktü, oda şeklindeki ek yapı ayakta kaldı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bina çökmesine rağmen yanında bulunan ek yapısı yıkılmadı. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T09:31+0300
2023-02-20T09:31+0300
2023-02-20T09:31+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bina
hatay
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067254640_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bcf9b25fc52726228ebccc92296dad00.jpg
Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir bina depremler sırasında çöktü. Bu binanın yanında yer alan oda şeklindeki ek yapısı ise ayakta kaldı.Binada yaşayan Enes Şafak, yıkılan apartmanın sakinlerinin depremlerden yaralı kurtulduğunu söyledi.Çapar, "Binanın yanında bulunan yapı sonradan ek oda olarak yapıldı. Depremde o kısım ayakta kaldı." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/hatayda-cenazeler-defnediliyor-su-ana-kadar-3-bine-yakin-defin-islemi-gerceklestirildi-1066954154.html
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067254640_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_42241540c5fcfbd146819286a410e004.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bina, hatay, deprem
4 katlı bina çöktü, oda şeklindeki ek yapı ayakta kaldı
Abone ol
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bina çökmesine rağmen yanında bulunan ek yapısı yıkılmadı.
Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir bina depremler sırasında çöktü. Bu binanın yanında yer alan oda şeklindeki ek yapısı ise ayakta kaldı.
Binada yaşayan Enes Şafak, yıkılan apartmanın sakinlerinin depremlerden yaralı kurtulduğunu söyledi.
Çapar, "Binanın yanında bulunan yapı sonradan ek oda olarak yapıldı. Depremde o kısım ayakta kaldı." dedi.