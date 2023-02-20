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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230220/4-katli-bina-coktu-oda-seklindeki-ek-yapi-ayakta-kaldi-1067254787.html
4 katlı bina çöktü, oda şeklindeki ek yapı ayakta kaldı
4 katlı bina çöktü, oda şeklindeki ek yapı ayakta kaldı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bina çökmesine rağmen yanında bulunan ek yapısı yıkılmadı. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T09:31+0300
2023-02-20T09:31+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bina
hatay
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Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir bina depremler sırasında çöktü. Bu binanın yanında yer alan oda şeklindeki ek yapısı ise ayakta kaldı.Binada yaşayan Enes Şafak, yıkılan apartmanın sakinlerinin depremlerden yaralı kurtulduğunu söyledi.Çapar, "Binanın yanında bulunan yapı sonradan ek oda olarak yapıldı. Depremde o kısım ayakta kaldı." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/hatayda-cenazeler-defnediliyor-su-ana-kadar-3-bine-yakin-defin-islemi-gerceklestirildi-1066954154.html
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bina, hatay, deprem
bina, hatay, deprem

4 katlı bina çöktü, oda şeklindeki ek yapı ayakta kaldı

09:31 20.02.2023
© AA4 katlı bina çöktü, oda şeklindeki ek yapı ayakta kaldı
4 katlı bina çöktü, oda şeklindeki ek yapı ayakta kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© AA
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bina çökmesine rağmen yanında bulunan ek yapısı yıkılmadı.
Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir bina depremler sırasında çöktü. Bu binanın yanında yer alan oda şeklindeki ek yapısı ise ayakta kaldı.
Binada yaşayan Enes Şafak, yıkılan apartmanın sakinlerinin depremlerden yaralı kurtulduğunu söyledi.
Çapar, "Binanın yanında bulunan yapı sonradan ek oda olarak yapıldı. Depremde o kısım ayakta kaldı." dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi mezarlık ekipleri, Hatay'da cenaze nakil ve defin işlemlerini gerçekleştiriyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Hatay’da cenazeler defnediliyor: 'Şu ana kadar 3 bine yakın defin işlemi gerçekleştirildi'
13 Şubat, 12:14
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