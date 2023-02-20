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Bahçeli: Bu felaketi aşacağız, MHP olarak Cumhurbaşkanımızın yanındayız
Bahçeli: Bu felaketi aşacağız, MHP olarak Cumhurbaşkanımızın yanındayız
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişikin, "Bu felaketi aşacağız. Bu konuda MHP olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız, tam... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
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Bahçeli: Bu felaketi aşacağız, MHP olarak Cumhurbaşkanımızın yanındayız
19:25 20.02.2023 (güncellendi: 19:31 20.02.2023) Abone ol
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişikin, "Bu felaketi aşacağız. Bu konuda MHP olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız, tam desteğimizi belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.