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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahramanmaraş'ın 3'te 1'i oturulamaz hale geldi
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230220/mhp-genel-baskani-bahceli-mhp-olarak-sayin-cumhurbaskanimizin-yanindayiz-1067288465.html
Bahçeli: Bu felaketi aşacağız, MHP olarak Cumhurbaşkanımızın yanındayız
Bahçeli: Bu felaketi aşacağız, MHP olarak Cumhurbaşkanımızın yanındayız
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişikin, "Bu felaketi aşacağız. Bu konuda MHP olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız, tam... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
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Bahçeli: Bu felaketi aşacağız, MHP olarak Cumhurbaşkanımızın yanındayız

19:25 20.02.2023 (güncellendi: 19:31 20.02.2023)
© AADevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© AA
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişikin, "Bu felaketi aşacağız. Bu konuda MHP olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız, tam desteğimizi belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
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