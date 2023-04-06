https://sputniknews.com.tr/20230406/adanada-heyelan-uzerine-kaya-devrilen-aractaki-4-ogretmen-oldu-1069278369.html
Adana'da heyelan: Üzerine kaya devrilen araçtaki 4 öğretmen öldü
Adana'da heyelan: Üzerine kaya devrilen araçtaki 4 öğretmen öldü
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen yaşamını yitirdi. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T15:23+0300
2023-04-06T15:23+0300
2023-04-06T15:23+0300
türkiye
öğretmen
kaya
adana
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Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrildi.Kaya altında kalan otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti.Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından, yaşadıkları Feke ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğü de Tufanbeyli-Saimbeyli-Feke yolunun 71,6'ncı kilometresinde heyelan meydana geldiğini, güzergahın tedbiren trafiğe kapatıldığını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230405/izmirde-hortum-1069221212.html
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öğretmen, kaya, adana
Adana'da heyelan: Üzerine kaya devrilen araçtaki 4 öğretmen öldü
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen yaşamını yitirdi.
Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrildi.
Kaya altında kalan otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti.
Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından, yaşadıkları Feke ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğü de Tufanbeyli-Saimbeyli-Feke yolunun 71,6'ncı kilometresinde heyelan meydana geldiğini, güzergahın tedbiren trafiğe kapatıldığını açıkladı.