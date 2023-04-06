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Adana'da heyelan: Üzerine kaya devrilen araçtaki 4 öğretmen öldü
Adana'da heyelan: Üzerine kaya devrilen araçtaki 4 öğretmen öldü
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen yaşamını yitirdi. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
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Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrildi.Kaya altında kalan otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti.Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından, yaşadıkları Feke ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğü de Tufanbeyli-Saimbeyli-Feke yolunun 71,6'ncı kilometresinde heyelan meydana geldiğini, güzergahın tedbiren trafiğe kapatıldığını açıkladı.
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öğretmen, kaya, adana
öğretmen, kaya, adana

Adana'da heyelan: Üzerine kaya devrilen araçtaki 4 öğretmen öldü

15:23 06.04.2023
© AAAdana'da heyelan: Üzerine kaya devrilen araçtaki 4 öğretmen öldü
Adana'da heyelan: Üzerine kaya devrilen araçtaki 4 öğretmen öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© AA
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen yaşamını yitirdi.
Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrildi.
Kaya altında kalan otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti.
Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından, yaşadıkları Feke ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğü de Tufanbeyli-Saimbeyli-Feke yolunun 71,6'ncı kilometresinde heyelan meydana geldiğini, güzergahın tedbiren trafiğe kapatıldığını açıkladı.
İzmir'de hortum - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
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