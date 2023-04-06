https://sputniknews.com.tr/20230406/adanada-heyelan-uzerine-kaya-devrilen-aractaki-4-ogretmen-oldu-1069278369.html

Adana'da heyelan: Üzerine kaya devrilen araçtaki 4 öğretmen öldü

Adana'da heyelan: Üzerine kaya devrilen araçtaki 4 öğretmen öldü

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen yaşamını yitirdi. 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T15:23+0300

2023-04-06T15:23+0300

2023-04-06T15:23+0300

türkiye

öğretmen

kaya

adana

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Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrildi.Kaya altında kalan otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti.Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından, yaşadıkları Feke ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğü de Tufanbeyli-Saimbeyli-Feke yolunun 71,6'ncı kilometresinde heyelan meydana geldiğini, güzergahın tedbiren trafiğe kapatıldığını açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20230405/izmirde-hortum-1069221212.html

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öğretmen, kaya, adana