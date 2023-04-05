İzmir'de hortum

Hortum bugün Alaçatı Mahallesi Mersin Koyu'nda meydana geldi. 2 gün boyunca zaman zaman etkili olan sağanak yağışın ardından bölgede hortum oluştuğu gözlendi. Hortum herhangi bir zarara neden olmadı.



Hortumun kıyıya yakın bir yerde görülmesi kısa süreli paniğe yol açtı.