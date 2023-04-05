https://sputniknews.com.tr/20230405/izmirde-hortum-1069221212.html
İzmir'de hortum
İzmir'de hortum
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen hortum panik oluşturdu. Deniz üzerinde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T15:06+0300
2023-04-05T15:06+0300
2023-04-05T15:06+0300
yaşam
izmir
hortum
sağanak
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Hortum bugün Alaçatı Mahallesi Mersin Koyu'nda meydana geldi. 2 gün boyunca zaman zaman etkili olan sağanak yağışın ardından bölgede hortum oluştuğu gözlendi. Hortum herhangi bir zarara neden olmadı.Hortumun kıyıya yakın bir yerde görülmesi kısa süreli paniğe yol açtı.
https://sputniknews.com.tr/20230317/denizde-cikan-hortum-karaya-ulasmadan-kayboldu-1068400768.html
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izmir, hortum, sağanak
İzmir'de hortum
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen hortum panik oluşturdu. Deniz üzerinde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Hortum bugün Alaçatı Mahallesi Mersin Koyu'nda meydana geldi. 2 gün boyunca zaman zaman etkili olan sağanak yağışın ardından bölgede hortum oluştuğu gözlendi. Hortum herhangi bir zarara neden olmadı.
Hortumun kıyıya yakın bir yerde görülmesi kısa süreli paniğe yol açtı.