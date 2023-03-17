Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230317/denizde-cikan-hortum-karaya-ulasmadan-kayboldu-1068400768.html
Denizde çıkan hortum karaya ulaşmadan kayboldu
Denizde çıkan hortum karaya ulaşmadan kayboldu
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çıkan hortum vatandaşlar tarafından görüntülendi. Deniz üzerinde hareket eden hortum, bir süre sonra gözlerden kayboldu. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T16:00+0300
2023-03-17T16:11+0300
türkiye
antalya
fırtına
hortum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068400606_0:113:467:376_1920x0_80_0_0_be896cd0e21793f1e255a0a8266d6d05.jpg
Antalya’da iki gündür etkili olan sağanak yağış, Gazipaşa’da da ara ara etkisini gösterdi. Yağış ve fırtına Gazipaşa’nın Koru Sahili açıklarında hortuma neden oldu. Deniz üzerinde öğle saatlerinde oluşan hortum, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Sahilden net bir şekilde görülen hortum, yine vatandaşlar tarafından görüntülendi. Deniz üzerinde hareket eden hortum, bir süre sonra gözlerden kayboldu.
https://sputniknews.com.tr/20230316/meteorolojiden-denizler-icin-firtina-uyarisi-1068339971.html
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068400606_0:69:467:419_1920x0_80_0_0_c09f5238106fdee413d25fd26e7bd0c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, fırtına, hortum
antalya, fırtına, hortum

Denizde çıkan hortum karaya ulaşmadan kayboldu

16:00 17.03.2023 (güncellendi: 16:11 17.03.2023)
© İHA / GEYLANİ TOPALOĞLUDenizde çıkan hortum karaya ulaşmadan kayboldu
Denizde çıkan hortum karaya ulaşmadan kayboldu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© İHA / GEYLANİ TOPALOĞLU
Abone olTelegram
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çıkan hortum vatandaşlar tarafından görüntülendi. Deniz üzerinde hareket eden hortum, bir süre sonra gözlerden kayboldu.
Antalya’da iki gündür etkili olan sağanak yağış, Gazipaşa’da da ara ara etkisini gösterdi.
Yağış ve fırtına Gazipaşa’nın Koru Sahili açıklarında hortuma neden oldu. Deniz üzerinde öğle saatlerinde oluşan hortum, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Sahilden net bir şekilde görülen hortum, yine vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Deniz üzerinde hareket eden hortum, bir süre sonra gözlerden kayboldu.
Deniz, dalga, vapur - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
YAŞAM
Meteoroloji'den denizler için fırtına uyarısı
Dün, 13:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала