https://sputniknews.com.tr/20230317/denizde-cikan-hortum-karaya-ulasmadan-kayboldu-1068400768.html

Denizde çıkan hortum karaya ulaşmadan kayboldu

Denizde çıkan hortum karaya ulaşmadan kayboldu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çıkan hortum vatandaşlar tarafından görüntülendi. Deniz üzerinde hareket eden hortum, bir süre sonra gözlerden kayboldu. 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T16:00+0300

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türkiye

antalya

fırtına

hortum

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Antalya’da iki gündür etkili olan sağanak yağış, Gazipaşa’da da ara ara etkisini gösterdi. Yağış ve fırtına Gazipaşa’nın Koru Sahili açıklarında hortuma neden oldu. Deniz üzerinde öğle saatlerinde oluşan hortum, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Sahilden net bir şekilde görülen hortum, yine vatandaşlar tarafından görüntülendi. Deniz üzerinde hareket eden hortum, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

https://sputniknews.com.tr/20230316/meteorolojiden-denizler-icin-firtina-uyarisi-1068339971.html

türkiye

antalya

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