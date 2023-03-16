https://sputniknews.com.tr/20230316/meteorolojiden-denizler-icin-firtina-uyarisi-1068339971.html
Meteoroloji'den denizler için fırtına uyarısı
Meteoroloji'den denizler için fırtına uyarısı
Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'in bazı kesimleri için fırtına uyarısında bulunuldu. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T13:41+0300
2023-03-16T13:41+0300
2023-03-16T13:45+0300
fırtına
yaşam
deniz
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra Kuzey Ege, yarın akşam saatlerinde ise Güney Ege'nin belli bölgelerinde fırtına şeklinde eseceği ve 18 Mart Cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Akdeniz'de Manavgat açıkları ile Silifke arasında bugün akşam saatlerinden sonra doğu ve güneydoğudan, Anamur-Silifke arasında doğu ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esecek rüzgarın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.Batı Karadeniz'de Kırklareli-Kocaeli arasında ve Marmara'da rüzgarın, yarın sabah saatlerinden sonra etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde eseceği, akşam saatlerinden sonra ise etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230313/hava-sicakligi-6-10-derece-dusecek-kuvvetli-yagis-ve-firtina-geliyor-1068169284.html
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fırtına, deniz, meteoroloji genel müdürlüğü
fırtına, deniz, meteoroloji genel müdürlüğü
Meteoroloji'den denizler için fırtına uyarısı
13:41 16.03.2023 (güncellendi: 13:45 16.03.2023) Abone ol
Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'in bazı kesimleri için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra Kuzey Ege, yarın akşam saatlerinde ise Güney Ege'nin belli bölgelerinde fırtına şeklinde eseceği ve 18 Mart Cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz'de Manavgat açıkları ile Silifke arasında bugün akşam saatlerinden sonra doğu ve güneydoğudan, Anamur-Silifke arasında doğu ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esecek rüzgarın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Batı Karadeniz'de Kırklareli-Kocaeli arasında ve Marmara'da rüzgarın, yarın sabah saatlerinden sonra etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde eseceği, akşam saatlerinden sonra ise etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.