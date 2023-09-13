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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: 81 il ve ilçelerinde partimiz kendi adaylarımızla seçime girme kararı aldı
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: 81 il ve ilçelerinde partimiz kendi adaylarımızla seçime girme kararı aldı
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, "Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarının görüşlerinin yanı sıra her seçim çevresinde aday... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T18:50+0300
2023-09-13T18:55+0300
politika
kürşat zorlu
yerel seçimler
yerel seçim
iyi parti
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde yaklaşık 3 saat süren Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin Zorlu, "Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarının görüşlerinin yanı sıra, her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, sürecin yönetiminde parti Başkanlık Divanımız yetkilendirilmiştir." dedi.Bir gazetecinin, "Ekrem İmamoğlu İstanbul'da, Mansur Yavaş Ankara'da desteklenecek mi?" sorusuna şu karşılığı verdi:Zorlu, bu kararın oy birliğiyle alınıp alınmamasına ilişkin soruyu da "Birkaç arkadaşımızın farklı görüşleri oldu. Yüksek ölçüde oy çokluğu diyebiliriz." şeklinde yanıtladı."Cumhuriyet Halk Partisi için yerel seçimlere ilişkin bütün kapılar kapandı mı?" sorusu üzerine de Zorlu, şunları kaydetti:Zorlu, GİK toplantısı sonucunda olası ittifaklar için Genel Başkan Meral Akşener'e görüşme ve inisiyatif kullanma yetkisinin verilip verilmediğiyle ilgili soruya da "Başkanlık Divanımıza bu yetki verildi. Hatta birkaç il belediye başkan adayımızın tespit edilmesi söz konusu. Bunlarla ilgili Sayın Genel Başkan'ımızın belki ilerleyen günlerde açıklaması olabilir. Ama somut olarak GİK, Başkanlık Divanımızı yetkilendirdi. Divan da önümüzdeki hafta veya günlerde bu gündemle toplanabilir" yanıtını verdi.Karar noktasında Genel Başkan Akşener'in rolüyle ilgili soruya karşılık da Zorlu, "Sayın Genel Başkan'ımız GİK'in görüşünü almadan asla hareket etmiyor. Ve bu, gerçekten de partimizi güçlü kılan bir unsur" dedi."GİK toplantısında itirazların yoğunlaştığı bağlam neydi?" sorusu üzerine de Zorlu, "Zannediyorum, 4 arkadaşımızın böyle bir görüşü oldu. Orada ifade edilen şeyler de esasında bu okuduğum metnin tümüyle reddedilmesi anlamı taşımayan, bazı bölümlerini içeren bir farklı görüşün tavsiyesiydi" diye konuştu.Zorlu, basın açıklamasında ekonomiye yönelik de eleştirilerde bulundu.Emekli maaşlarının düzenlenmesi konusunda yapılan çalışmanın uzatıldığını söyleyen Zorlu, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı aralık ayının sonuna görüşmeleri atarken Hazine ve Maliye Bakanı ucu açık bir şekilde emekli maaşlarını incelediklerini belirtti. Emeklilerin haykırışına ses vermek ve emeklilerimizin sesi olmak için geçen hafta İstanbul Avcılar İlçe Başkanlığımız sadece 2 günde 5 bin imza toplayarak bir çözüm bulması için dün TBMM Grup Başkanlığımıza bu imzaları teslim etti" dedi.Zorlu, önerilerinin en düşük emekli aylığının asgari ücretin altında olmaması yönünde olduğunu belirtti.Karabağ'da yaşanan gelişmeleri de takip ettiklerini bildiren Zorlu, "Ayrılıkçıların Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği gayrimeşru seçim girişimini tanımadığımızı ortaya koymuştuk" ifadesini kullandı. Zorlu, nihai barış anlaşmasının imzalanmasına yönelik çabaların bulunduğu dönemde ortaya konulan bu durumun hem bölgenin huzur ve istikrarı hem de Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi bakımından asla kabul edilemeyeceğini söyledi.Karabağ'da bölgenin normalleşmesi için kendilerine gelen talep ve şikayetlerden birini gündeme getirmek istediğini ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:
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kürşat zorlu, yerel seçimler, yerel seçim, iyi parti
kürşat zorlu, yerel seçimler, yerel seçim, iyi parti

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: 81 il ve ilçelerinde partimiz kendi adaylarımızla seçime girme kararı aldı

18:50 13.09.2023 (güncellendi: 18:55 13.09.2023)
© AA / Muhammed Selim KorkutataİYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu,
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, "Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarının görüşlerinin yanı sıra her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiştir" dedi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde yaklaşık 3 saat süren Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.
2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin Zorlu, "Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarının görüşlerinin yanı sıra, her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, sürecin yönetiminde parti Başkanlık Divanımız yetkilendirilmiştir." dedi.
Bir gazetecinin, "Ekrem İmamoğlu İstanbul'da, Mansur Yavaş Ankara'da desteklenecek mi?" sorusuna şu karşılığı verdi:

"GİK toplantısı sonucu hazırlanan metin çok açık. Bahsettiğiniz tüm kişi ve tartışmalardan azade bir biçimde metni olduğu gibi okuduğunuzda her şey çok net. İnşallah İYİ Parti yerel seçimlerin parlayan yıldızı olacak."

Zorlu, bu kararın oy birliğiyle alınıp alınmamasına ilişkin soruyu da "Birkaç arkadaşımızın farklı görüşleri oldu. Yüksek ölçüde oy çokluğu diyebiliriz." şeklinde yanıtladı.
"Cumhuriyet Halk Partisi için yerel seçimlere ilişkin bütün kapılar kapandı mı?" sorusu üzerine de Zorlu, şunları kaydetti:
"Bu sorular gerçekten aslında Türk siyasetinin ne kadar zorlu bir dönemeçten geçtiğinin işareti. Biz Türkiye'nin bu ittifaklar mekanizmasıyla, Türk milletinin bir kıskaç siyasetine alınmasına karşıyız ve biz bu yolculuğu Türk milletinin hep birlikte onların sesiyle ve desteğiyle yapacağımızı düşünüyoruz. Şu anda odaklandığımız şey kendi adaylarımızı ülke genelinde belirleyerek milletimizin karşısına çıkabilmektir. Milletimiz İYİ Partiye destek vererek bu desteğini sürdürüp artırdığı ölçüde de göreceksiniz Türkiye'de bu kıskaç siyaseti son bulacak."
Zorlu, GİK toplantısı sonucunda olası ittifaklar için Genel Başkan Meral Akşener'e görüşme ve inisiyatif kullanma yetkisinin verilip verilmediğiyle ilgili soruya da "Başkanlık Divanımıza bu yetki verildi. Hatta birkaç il belediye başkan adayımızın tespit edilmesi söz konusu. Bunlarla ilgili Sayın Genel Başkan'ımızın belki ilerleyen günlerde açıklaması olabilir. Ama somut olarak GİK, Başkanlık Divanımızı yetkilendirdi. Divan da önümüzdeki hafta veya günlerde bu gündemle toplanabilir" yanıtını verdi.
Karar noktasında Genel Başkan Akşener'in rolüyle ilgili soruya karşılık da Zorlu, "Sayın Genel Başkan'ımız GİK'in görüşünü almadan asla hareket etmiyor. Ve bu, gerçekten de partimizi güçlü kılan bir unsur" dedi.
"GİK toplantısında itirazların yoğunlaştığı bağlam neydi?" sorusu üzerine de Zorlu, "Zannediyorum, 4 arkadaşımızın böyle bir görüşü oldu. Orada ifade edilen şeyler de esasında bu okuduğum metnin tümüyle reddedilmesi anlamı taşımayan, bazı bölümlerini içeren bir farklı görüşün tavsiyesiydi" diye konuştu.
Zorlu, basın açıklamasında ekonomiye yönelik de eleştirilerde bulundu.
Emekli maaşlarının düzenlenmesi konusunda yapılan çalışmanın uzatıldığını söyleyen Zorlu, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı aralık ayının sonuna görüşmeleri atarken Hazine ve Maliye Bakanı ucu açık bir şekilde emekli maaşlarını incelediklerini belirtti. Emeklilerin haykırışına ses vermek ve emeklilerimizin sesi olmak için geçen hafta İstanbul Avcılar İlçe Başkanlığımız sadece 2 günde 5 bin imza toplayarak bir çözüm bulması için dün TBMM Grup Başkanlığımıza bu imzaları teslim etti" dedi.
Zorlu, önerilerinin en düşük emekli aylığının asgari ücretin altında olmaması yönünde olduğunu belirtti.
Karabağ'da yaşanan gelişmeleri de takip ettiklerini bildiren Zorlu, "Ayrılıkçıların Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği gayrimeşru seçim girişimini tanımadığımızı ortaya koymuştuk" ifadesini kullandı. Zorlu, nihai barış anlaşmasının imzalanmasına yönelik çabaların bulunduğu dönemde ortaya konulan bu durumun hem bölgenin huzur ve istikrarı hem de Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi bakımından asla kabul edilemeyeceğini söyledi.
Karabağ'da bölgenin normalleşmesi için kendilerine gelen talep ve şikayetlerden birini gündeme getirmek istediğini ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:
"Hala bu topraklarda yüz binlerce mayın var. İkinci Karabağ savaşından bu tarafa çoğunluğu tekrar ele geçirilen topraklarda olmak üzere 180 mayın patlaması meydana geldi ve bu patlamalarda 303 kişi yaralandı veya vefat etti. Hayatını kaybedenler arasında askerlerin yanı sıra siviller de yer alıyor. Bu sebeple bölgeden göç eden insanların geri dönüşleri mümkün olmuyor. Öncelikle bu mayınların temizlenmesi ve şehirlerin inşası gerekiyor."
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