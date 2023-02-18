CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkileri sürüyor: Can kaybı 39 bini geçti

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerin 12. gününde arama kurtarma ve afetzedelere yardım faaliyeti sürüyor. İçişleri Bakanı Soylu, şu ana kadar 39 bin 672 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.