https://sputniknews.com.tr/20230218/tarim-ve-orman-bakani-kirisci-mazot-ve-gubre-destegini-11-ilimiz-icin-nakdiye-cevirdik-1067210139.html

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Mazot ve gübre desteğini 11 ilimiz için nakdiye çevirdik

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Mazot ve gübre desteğini 11 ilimiz için nakdiye çevirdik

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "Mazot ve gübre desteğini 2022 yılı için ayni olarak vermeyi kararlaştırmıştık fakat yaşanılan hadiseden dolayı 11 ilimiz için... 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T22:15+0300

2023-02-18T22:15+0300

2023-02-18T22:19+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

vahit kirişci

adil karaismailoğlu

deprem

recep tayyip erdoğan

deprem

afet

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin diğer depremlerle mukayese edilmesinin bu depremin hafife alınması anlamına geleceğini söyledi.Bu depremin içinde bulunulan asırda dünyada eşi görülmemiş bir deprem olduğuna işaret eden Kirişci, "Depremden 11 ilimiz etkilendi. 103 bin kilometrekarelik bir alandan söz ediyoruz. Türkiye nüfusunun yüzde 17'sine tekabül eden 13,5 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Türkiye üretimine katkıdan bulunan ve ihracat yapan bir coğrafyadan söz ediyoruz" diye konuştu.Kirişci, depremin sınırları da aşan bir deprem olduğuna dikkati çekerek, bunun Türkiye için olduğu kadar uluslararası camia için de "asrın depremi" olduğunu belirtti.'Türkiye'nin bu tür afetler sonrası kurumsal kapasitesi üst düzeyde'Bakanlıkların, bütün birimlerin yoğun ve koordineli çalıştıklarını dile getiren Kirişci, "Türkiye'nin bu tür afetler sonrası kurumsal kapasitesi olağanüstü üst düzeyde. Bütün kurumlarımızda bu konuda bir yetkinlik var. Fakat afetin boyutu büyük" ifadesini kullandı.Kirişci, üretimin aksamaması, üretimle ilgili zincirde herhangi bir kırılma olmaması için, vatandaşların üretim faaliyetlerini sürdürebilmesi için Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları olduğunu anımsattı.'2.8 milyar liralık ödemeyi de bu ayın sonuna kadar yapacağız'Bakan Kirişci, "Özellikle mazot ve gübre desteğini 2022 yılı için ayni olarak vermeyi kararlaştırmıştık fakat yaşanılan hadiseden dolayı 11 ilimiz için bunu nakdiye çevirdik. 2.8 milyar liralık ödemeyi de bu ayın sonuna kadar yapacağız. Cumhurbaşkanımızın kamuoyu ile paylaştığı diğer hususta. Çiftçi Kayıt Sistemlerimiz var. Burada ürün güncellemesi yapılıyor. Bunun şubat ayı sonunda kadar süresi vardı. Bunu da 3 aylık OHAL'in bitimi olan 8 Mayıs'a kadar uzattık" dedi.Kirişci, yıl içinde zamanı geldikçe verilen hayvancılık destekleri bulunduğunu, bunların tutarının 530 milyon lira olduğunu söyledi.'185 bin işletmeye 1.5 milyar liralık destek sağlayacağız'Bu desteği de şubat ayının sonuna kadar 11 ile ödeme konusunda karar aldıklarını belirten Kirişci, şöyle devam etti:Kirişci, böyle zamanlarda hijyen konusunun öne çıktığını ifade ederek, 265 görevli ekibin, 7 binin üzerinde gıda denetimini aralıksız gerçekleştirdiğini dile getirdi.ESK et dağıtımı ve kavurma gibi ihtiyaçları karşılarken, TMO'nun da un başta olmak üzere kendi görev alanındaki konulardan ayrı olarak diğer ihtiyaçları karşılamayı sürdürdüğünü bildiren Kirişci, Çaykur'un da vatandaşlara bir bardak da olsa sıcak çay ikramı için çaba içinde olduğunu anlattı.'Erişmemiz gereken ağıllar var'Bakan Kirişci, Adıyaman'da yıkılan ahır ve ağıllar ile telef olan hayvanlar konusunda da çalışma yürüttüklerini belirterek şu bilgileri verdi:Kirişci, tüketilmeyen ve bayatlayan 10 ton ekmeğin hayvanlar için yem olarak değerlendirildiğini bildirdi.Et ve Süt Kurumu kombinasının 460 küçükbaş, 27 büyükbaş hayvanı satın alarak kesime gönderdiğini belirten Kirişci, şunları kaydetti:Kirişci, kendisinin görev yerinin Adana olduğunu dile getirerek, şehrin lojistik üs haline geldiğini, çoğu faaliyetin bu il üzerinden yürütüldüğünü ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230218/canli--kahramanmaras-merkezli-depremlerin-etkileri-suruyor-can-kaybi-39-bini-gecti-1067194277.html

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vahit kirişci, adil karaismailoğlu, deprem, recep tayyip erdoğan, deprem, afet