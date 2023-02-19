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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230219/deprem-hirsizlarini-ihalar-yakalatti-1067215495.html
Deprem hırsızlarını İHA'lar yakalattı
Deprem hırsızlarını İHA'lar yakalattı
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremi fırsat bilerek evlerde hırsızlık yapan iki kişi İHA’larla yapılan denetimler sonucu yakalandı. 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T01:27+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremi fırsat bilip evlere giren 2 şüpheli, Emniyet Genel Müdürlüğü İHA'ları ile yapılan denetimler esnasında tespit edildi. İslahiye ilçesi Barazi Caddesi'nde ikametlerden hırsızlık yapmaya çalışan ve İHA’ların belirlediği şüpheliler, bölgede görevli ekiplerce suçüstü yakalandı.
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deprem, gaziantep
deprem, gaziantep

Deprem hırsızlarını İHA'lar yakalattı

01:27 19.02.2023
© İHADeprem hırsızlarını İHA'lar yakalattı
Deprem hırsızlarını İHA'lar yakalattı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2023
© İHA
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremi fırsat bilerek evlerde hırsızlık yapan iki kişi İHA’larla yapılan denetimler sonucu yakalandı.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremi fırsat bilip evlere giren 2 şüpheli, Emniyet Genel Müdürlüğü İHA'ları ile yapılan denetimler esnasında tespit edildi.
İslahiye ilçesi Barazi Caddesi'nde ikametlerden hırsızlık yapmaya çalışan ve İHA’ların belirlediği şüpheliler, bölgede görevli ekiplerce suçüstü yakalandı.
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