https://sputniknews.com.tr/20230219/deprem-hirsizlarini-ihalar-yakalatti-1067215495.html
Deprem hırsızlarını İHA'lar yakalattı
Deprem hırsızlarını İHA'lar yakalattı
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremi fırsat bilerek evlerde hırsızlık yapan iki kişi İHA’larla yapılan denetimler sonucu yakalandı. 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T01:27+0300
2023-02-19T01:27+0300
2023-02-19T01:27+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
gaziantep
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremi fırsat bilip evlere giren 2 şüpheli, Emniyet Genel Müdürlüğü İHA'ları ile yapılan denetimler esnasında tespit edildi. İslahiye ilçesi Barazi Caddesi'nde ikametlerden hırsızlık yapmaya çalışan ve İHA’ların belirlediği şüpheliler, bölgede görevli ekiplerce suçüstü yakalandı.
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deprem, gaziantep
Deprem hırsızlarını İHA'lar yakalattı
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremi fırsat bilerek evlerde hırsızlık yapan iki kişi İHA’larla yapılan denetimler sonucu yakalandı.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremi fırsat bilip evlere giren 2 şüpheli, Emniyet Genel Müdürlüğü İHA'ları ile yapılan denetimler esnasında tespit edildi.
İslahiye ilçesi Barazi Caddesi'nde ikametlerden hırsızlık yapmaya çalışan ve İHA’ların belirlediği şüpheliler, bölgede görevli ekiplerce suçüstü yakalandı.