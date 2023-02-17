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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230217/canli---kahramanmaras-merkezli-depremlerin-etkileri-suruyor-can-kaybi-38-bini-gecti-1067175120.html
CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkileri sürüyor: Can kaybı 38 bini geçti
CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkileri sürüyor: Can kaybı 38 bini geçti
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerin 12. gününde arama kurtarma ve afetzedelere yardım faaliyeti sürüyor. AFAD... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
can kaybı
yardım
kahramanmaraş
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deprem, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), can kaybı, yardım, kahramanmaraş, новый онлайн для белой редактуры
deprem, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), can kaybı, yardım, kahramanmaraş, новый онлайн для белой редактуры
deprem - Sputnik Türkiye

CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkileri sürüyor: Can kaybı 38 bini geçti

16:55 17.02.2023
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerin 12. gününde arama kurtarma ve afetzedelere yardım faaliyeti sürüyor. AFAD, depremlerde toplam 38 bin 44 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, afetzedelere yardım faaliyetleri yoğunlaşıyor.
'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Bu illerde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Depremden etkilenen Elazığ'ın da afet bölgesi olarak değerlendirileceği bildirildi.
Depremler için yurt içi ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla gerçekleştirilen ortak yayında 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında 115.1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi.
Kahramanmaraş merkezli depremler - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremlerin 12. günü: Can kaybı 38 binin üzerinde
06:42
Bölgeden gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:04 17.02.2023
Yargıtay'dan depremzedeler için AFAD'a 1 milyon 400 bin lira bağış
Yargıtay Başkanlığından, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle nakdi yardım toplanması için oluşturulan banka hesabında biriken 1 milyon 400 bin liranın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) aktarıldığı bildirildi.
Kurumdan yapılan açıklamada, depremin ardından Yargıtay yerleşkesindeki bankada, 'Deprem Yardım Hesabı' açıldığı ve bugüne kadar 1 milyon 400 bin liranın toplandığı belirtildi.
Toplanan miktarın AFAD'a aktarıldığı kaydedilen açıklamada, "Yardımların devam edebilmesi için Vakıfbank Yargıtay Şubesi nezdinde açılan 'Deprem Yardım Hesabı' açık kalacak ve nakdi yardım kampanyası devam edecek" bilgisi verildi.
17:01 17.02.2023
Hatay’da enkazda yakınlarını bulamayınca mesaj bıraktı: ‘Enkazda ceset çıkaran olursa beni arasın’
Hatay’da depremde yıkılan bir binada bulunan işletme, enkaz altında kalan aile yakınlarını bulamayınca işletme önüne ‘Enkazda ceset çıkaran olur ise beni arasın’ yazılı bir tabela astı.
Hatay'da depremde yıkılan bir binada bulunan işletme, enkaz altında kalan aile yakınlarını bulamayınca işletme önüne 'Enkazda ceset çıkaran olur ise beni arasın' yazılı bir tabela astı. - Sputnik Türkiye
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