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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230217/prof-dr-celal-sengor-istanbulda-fay-hattina-en-yakin-ilceleri-siraladi-1067183687.html
Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da fay hattına en yakın yerleri sıraladı
Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da fay hattına en yakın yerleri sıraladı
Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da fay hattına en yakın yerleri sıralayarak, "Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Samatya, Yedikule, Fenerbahçe... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T22:52+0300
2023-02-17T22:59+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
istanbul
deprem
kahramanmaraş
celal şengör
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'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından İstanbul'da beklenen deprem de gündeme geldi.tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu ‘Az Önce Konuştum Deprem Özel’ programına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. Nuray Aydınoğlu, İstanbul Depremi ile ilgili soruları yanıtladı.Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, faya çok yakın olan İstanbul'daki yerleri sıraladı. Şengör, “Kırmızı noktalar en büyük ivmelerin hissedileceği yerler. Yukarıya doğru etiler azalıyor. Büyükçekmece ve Küçükçekmece arası, Küçükçekmece-Haliç arası buralar sahile paralel giden yerler. Avcılar, Samatya, Yedikule… Karşı tarafa (Anadolu Yakası) geçtiğimiz zaman Fenerbahçe biraz daha ileriye gittiğimiz zaman Kartal-Tuzla ve Adalar… Bu bölgeler faya çok yakın” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230206/jeolog-celal-sengor-2-buyuk-depremin-nasil-meydana-geldigini-gostererek-anlatti-1066658423.html
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istanbul, deprem, kahramanmaraş, celal şengör
istanbul, deprem, kahramanmaraş, celal şengör

Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da fay hattına en yakın yerleri sıraladı

22:52 17.02.2023 (güncellendi: 22:59 17.02.2023)
© DHACelal Şengör
Celal Şengör - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© DHA
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Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da fay hattına en yakın yerleri sıralayarak, "Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Samatya, Yedikule, Fenerbahçe, Kartal, Tuzla ve Adalar. Bunlar faya çok yakın" ifadesini kullandı.
'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından İstanbul'da beklenen deprem de gündeme geldi.
tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu ‘Az Önce Konuştum Deprem Özel’ programına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. Nuray Aydınoğlu, İstanbul Depremi ile ilgili soruları yanıtladı.
Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, faya çok yakın olan İstanbul'daki yerleri sıraladı.
Şengör, “Kırmızı noktalar en büyük ivmelerin hissedileceği yerler. Yukarıya doğru etiler azalıyor. Büyükçekmece ve Küçükçekmece arası, Küçükçekmece-Haliç arası buralar sahile paralel giden yerler. Avcılar, Samatya, Yedikule… Karşı tarafa (Anadolu Yakası) geçtiğimiz zaman Fenerbahçe biraz daha ileriye gittiğimiz zaman Kartal-Tuzla ve Adalar… Bu bölgeler faya çok yakın” ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Diyarbakır - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Jeolog Celal Şengör, 2 depremin nasıl meydana geldiğini göstererek anlattı
6 Şubat, 21:10
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