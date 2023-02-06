https://sputniknews.com.tr/20230206/jeolog-celal-sengor-2-buyuk-depremin-nasil-meydana-geldigini-gostererek-anlatti-1066658423.html
Jeolog Celal Şengör, 2 depremin nasıl meydana geldiğini göstererek anlattı
Jeolog Celal Şengör, 2 depremin nasıl meydana geldiğini göstererek anlattı
Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, 2 büyük depremin nasıl meydana geldiğini, bir kağıt üzerinde uygulamalı bir şekilde gösterdi. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T21:10+0300
2023-02-06T21:10+0300
2023-02-06T21:45+0300
deprem
celal şengör
kahramanmaraş
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Deprem Özel'de bugün meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem hakkında açıklamalarda bulundu.Şengör, bir kağıt levha üzerinde 2 büyük depremin nasıl meydana geldiğini göstererek şunları söyledi:
kahramanmaraş
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deprem, celal şengör, kahramanmaraş
deprem, celal şengör, kahramanmaraş
Jeolog Celal Şengör, 2 depremin nasıl meydana geldiğini göstererek anlattı
21:10 06.02.2023 (güncellendi: 21:45 06.02.2023) Abone ol
Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, 2 büyük depremin nasıl meydana geldiğini, bir kağıt üzerinde uygulamalı bir şekilde gösterdi.
Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Deprem Özel'de bugün meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem hakkında açıklamalarda bulundu.
Şengör, bir kağıt levha üzerinde 2 büyük depremin nasıl meydana geldiğini göstererek şunları söyledi:
"Arap levhası aşağıya doğru kaydı, deprem yarattı. O deprem 7.7 şiddetinde Kahramanmaraş'ta oldu. Daha sonra oluşan boşluğun kapanması içine Anadolu levhası kaydı. O da boşluğu kapatınca 7.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Çöküntü oluşan boşluk da Kahramanmaraş ovası. "