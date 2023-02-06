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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230206/jeolog-celal-sengor-2-buyuk-depremin-nasil-meydana-geldigini-gostererek-anlatti-1066658423.html
Jeolog Celal Şengör, 2 depremin nasıl meydana geldiğini göstererek anlattı
Jeolog Celal Şengör, 2 depremin nasıl meydana geldiğini göstererek anlattı
Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, 2 büyük depremin nasıl meydana geldiğini, bir kağıt üzerinde uygulamalı bir şekilde gösterdi. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
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deprem
celal şengör
kahramanmaraş
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Deprem Özel'de bugün meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem hakkında açıklamalarda bulundu.Şengör, bir kağıt levha üzerinde 2 büyük depremin nasıl meydana geldiğini göstererek şunları söyledi:
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deprem, celal şengör, kahramanmaraş
deprem, celal şengör, kahramanmaraş

Jeolog Celal Şengör, 2 depremin nasıl meydana geldiğini göstererek anlattı

21:10 06.02.2023 (güncellendi: 21:45 06.02.2023)
© Sputnik / Sertac KayarKahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Diyarbakır
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Diyarbakır - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© Sputnik / Sertac Kayar
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Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, 2 büyük depremin nasıl meydana geldiğini, bir kağıt üzerinde uygulamalı bir şekilde gösterdi.
Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Deprem Özel'de bugün meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem hakkında açıklamalarda bulundu.
Şengör, bir kağıt levha üzerinde 2 büyük depremin nasıl meydana geldiğini göstererek şunları söyledi:
"Arap levhası aşağıya doğru kaydı, deprem yarattı. O deprem 7.7 şiddetinde Kahramanmaraş'ta oldu. Daha sonra oluşan boşluğun kapanması içine Anadolu levhası kaydı. O da boşluğu kapatınca 7.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Çöküntü oluşan boşluk da Kahramanmaraş ovası. "
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