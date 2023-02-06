https://sputniknews.com.tr/20230206/jeolog-celal-sengor-2-buyuk-depremin-nasil-meydana-geldigini-gostererek-anlatti-1066658423.html

Jeolog Celal Şengör, 2 depremin nasıl meydana geldiğini göstererek anlattı

Jeolog Celal Şengör, 2 depremin nasıl meydana geldiğini göstererek anlattı

Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, 2 büyük depremin nasıl meydana geldiğini, bir kağıt üzerinde uygulamalı bir şekilde gösterdi. 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T21:10+0300

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deprem

celal şengör

kahramanmaraş

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

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Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Deprem Özel'de bugün meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem hakkında açıklamalarda bulundu.Şengör, bir kağıt levha üzerinde 2 büyük depremin nasıl meydana geldiğini göstererek şunları söyledi:

kahramanmaraş

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2023

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deprem, celal şengör, kahramanmaraş