https://sputniknews.com.tr/20230217/stadyumda-agirlanan-depremzede-aileden-not-hayatimizi-duzene-koyunca-yine-gorusecegiz-1067185131.html
Stadyumda ağırlanan depremzede aileden not: 'Hayatımızı düzene koyunca yine görüşeceğiz'
Stadyumda ağırlanan depremzede aileden not: 'Hayatımızı düzene koyunca yine görüşeceğiz'
Arabam.com Konyaspor, stadyum localarında ağırladığı Gaziantepli konuklarının stadyumdan ayrılırken bıraktığı notu paylaştı. Notta "İyi ki varsın Konyaspor... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T23:32+0300
2023-02-17T23:32+0300
2023-02-17T23:56+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
depremzede
stadyum
stadyum
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşları stadyum localarında ağırlayan Arabam.com Konyaspor, Gaziantepli konuklarının stadyumdan ayrılırken bıraktığı notu paylaştı.Kulübün resmi sosyal medya hesabından, "İnanıyoruz, güzel günlerde tekrar görüşeceğiz" ifadeleriyle stadyum localarında ağırlanan Gaziantepli depremzede ailenin veda mektubunu paylaştı:Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Arabam.com Konyaspor Kulübü, 20 aileden oluşan 60 depremzedeyi, Konya MEDAŞ Büyükşehir Stadyumu'nun localarında konuk etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230217/tihek-konut-satis-ve-kiralamada-depremzedelere-yonelik-ayrimciligin-takipcisi-olacak-1067182456.html
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depremzede, stadyum, stadyum
depremzede, stadyum, stadyum
Stadyumda ağırlanan depremzede aileden not: 'Hayatımızı düzene koyunca yine görüşeceğiz'
23:32 17.02.2023 (güncellendi: 23:56 17.02.2023) Abone ol
Arabam.com Konyaspor, stadyum localarında ağırladığı Gaziantepli konuklarının stadyumdan ayrılırken bıraktığı notu paylaştı. Notta "İyi ki varsın Konyaspor. Hayatımızı düzene koyunca yine görüşeceğiz" ifadelerine yer verildi.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşları stadyum localarında ağırlayan Arabam.com Konyaspor, Gaziantepli konuklarının stadyumdan ayrılırken bıraktığı notu paylaştı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından, "İnanıyoruz, güzel günlerde tekrar görüşeceğiz" ifadeleriyle stadyum localarında ağırlanan Gaziantepli depremzede ailenin veda mektubunu paylaştı:
"Dolapta kalan yiyecekleri, oğlumun yolculukta yemesi için yanıma aldım. Helal edin. Buraya gelmek, sizleri tanımak, ben ve çekirdek ailem için çok güzeldi. İsmini bilmediğim ama yüzlerini asla unutmayacağım güzel insanlar. Hiçbirinizi unutmayacağız. Keşke başka şartlarda olsaydı fakat yine de iyi ki tanıdım sizleri. Bizlere de çok dua edin olur mu? İyi ki varsın Konyaspor. Hayatımızı düzene koyunca yine görüşeceğiz."
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Arabam.com Konyaspor Kulübü, 20 aileden oluşan 60 depremzedeyi, Konya MEDAŞ Büyükşehir Stadyumu'nun localarında konuk etmişti.