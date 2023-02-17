Stadyumda ağırlanan depremzede aileden not: 'Hayatımızı düzene koyunca yine görüşeceğiz'

Buraya gelmek, sizleri tanımak, ben ve çekirdek ailem için çok güzeldi. İsmini bilmediğim ama yüzlerini asla unutmayacağım güzel insanlar. Hiçbirinizi unutmayacağız. Keşke başka şartlarda olsaydı fakat yine de iyi ki tanıdım sizleri. Bizlere de çok dua edin olur mu?