CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremlerin 12. günü: Can kaybı 38 binin üzerinde

İran, Türkiye’deki depremzedeler için 6 ton tıbbi yardım malzemesi gönderdi

İran, depremlerden etkilenenler için ilaç, sağlık ekipmanı ve tıbbi teçhizatın yer aldığı 6 ton tıbbi yardım malzemesi yolladı.

Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi’nin hazırladığı tıbbi yardımların gönderilmesi dolayısıyla düzenlenen törene Türkiye’nin Tebriz Başkonsolosu Çetin Taner, Rektör Behmen Nekipur, öğretim üyeleri ve bazı öğrenciler katıldı. Üniversite yerleşkesinde toplanan yardım malzemeleri, Tebriz'deki Doğu Azerbaycan Kızılay Merkezi'nde tıra aktarılarak uçakla Türkiye’ye ulaştırılmak üzere başkent Tahran’a gönderildi.

Türkiye’nin Tebriz Başkonsolosu Çetin Taner, yurt dışı temsilciliklerinin ülke dışından gelen yardımların koordinasyonunu sağladığını belirterek “Tebriz’deki yardımların koordinasyonunu yapıyoruz. Depremin ilk anlarından bu yana görev bölgemizde dost ve kardeş İran devleti ve halkı yardımlarını esirgemedi.” ifadelerini kullandı.

Taner, başkonsoloslukta toplanan ayni yardımların AFAD’a teslim edilmek üzere sevkiyatının yapıldığını, şimdi de Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi’nin bağışlamış olduğu tıbbi yardım malzemelerinin naklinin gerçekleştirildiğini söyledi.

İran’a iletilen öncelikli ilaçlar listesi çerçevesinde hazırlanan paketlerin teslim alındığını aktaran Taner, “Yaklaşık 17 palet, her biri 400 kilo ağırlığında toplam 6 ton ağırlığında bir tıbbi yardım var burada. 4 tane de ameliyat masası bağışladılar.” diye konuştu.