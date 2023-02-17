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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230217/canli--kahramanmaras-merkezli-depremlerin-12-gunu-can-kaybi-38-binin-uzerinde-1067150518.html
CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremlerin 12. günü: Can kaybı 38 binin üzerinde
CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremlerin 12. günü: Can kaybı 38 binin üzerinde
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerin 12. gününde arama kurtarma ve afetzedelere yardım faaliyeti sürüyor. AFAD... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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deprem, kahramanmaraş, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), новый онлайн для белой редактуры
Kahramanmaraş merkezli depremler - Sputnik Türkiye

CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremlerin 12. günü: Can kaybı 38 binin üzerinde

06:42 17.02.2023
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Ayrıntılar geliyor
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerin 12. gününde arama kurtarma ve afetzedelere yardım faaliyeti sürüyor. AFAD depremlerde toplam 38 bin 44 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, afetzedelere yardım faaliyetleri yoğunlaşıyor.
'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Bu illerde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Depremden etkilenen Elazığ'ın da afet bölgesi olarak değerlendirileceği bildirildi.
Depremler için yurt içi ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla gerçekleştirilen ortak yayında 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında 115.1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi.
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07:55 17.02.2023
İran, Türkiye’deki depremzedeler için 6 ton tıbbi yardım malzemesi gönderdi
İran, depremlerden etkilenenler için ilaç, sağlık ekipmanı ve tıbbi teçhizatın yer aldığı 6 ton tıbbi yardım malzemesi yolladı.
Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi’nin hazırladığı tıbbi yardımların gönderilmesi dolayısıyla düzenlenen törene Türkiye’nin Tebriz Başkonsolosu Çetin Taner, Rektör Behmen Nekipur, öğretim üyeleri ve bazı öğrenciler katıldı. Üniversite yerleşkesinde toplanan yardım malzemeleri, Tebriz'deki Doğu Azerbaycan Kızılay Merkezi'nde tıra aktarılarak uçakla Türkiye’ye ulaştırılmak üzere başkent Tahran’a gönderildi.
Türkiye’nin Tebriz Başkonsolosu Çetin Taner, yurt dışı temsilciliklerinin ülke dışından gelen yardımların koordinasyonunu sağladığını belirterek “Tebriz’deki yardımların koordinasyonunu yapıyoruz. Depremin ilk anlarından bu yana görev bölgemizde dost ve kardeş İran devleti ve halkı yardımlarını esirgemedi.” ifadelerini kullandı.
Taner, başkonsoloslukta toplanan ayni yardımların AFAD’a teslim edilmek üzere sevkiyatının yapıldığını, şimdi de Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi’nin bağışlamış olduğu tıbbi yardım malzemelerinin naklinin gerçekleştirildiğini söyledi.
İran’a iletilen öncelikli ilaçlar listesi çerçevesinde hazırlanan paketlerin teslim alındığını aktaran Taner, “Yaklaşık 17 palet, her biri 400 kilo ağırlığında toplam 6 ton ağırlığında bir tıbbi yardım var burada. 4 tane de ameliyat masası bağışladılar.” diye konuştu.
07:02 17.02.2023
12. günde bir mucize daha bekleniyor: Hatay'da bir kişinin sesi, iki kişinin ısısı tespit edildi
Meksikalı arama kurtarma çalışanlarının da içerisinde olduğu ekipler, depremin 12. gününde Hatay'daki enkazların altında kalanları kurtarmak için çalışmalara devam ediyor.
Edinilen son bilgilere göre Hatay'daki bir binanın enkazında bir kişinin sesi, iki kişinin ısısı tespit edildi, çalışmalar bu noktada yoğunlaştırıldı. Enkaz altındakilerin anne, baba ve bir çocuk olduğu düşünülüyor.
07:01 17.02.2023
Japon bilim adamı fay hattının uydu görüntülerini paylaştı
Japon bilim adamı Hidenori Watanabe, Türkiye'yi vuran depremin neden olduğu hasarın ve sarsıntıya neden olan fay hattının uydu görüntülerini yayınladı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yankıları sürerken, Tokyo Üniversitesi Disiplinlerarası Bilgi Çalışmaları Enstitüsü'nden Profesör Hidenori Watanabe'nin yaptığı çalışma sarsıntıların neden olduğu yıkımı gözler önüne serdi.
Deprem bölgesini uydu görüntüleri ile mercek altına alan Watanabe, verileri sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.
Dijital arşivleme ve bilgi teknolojileri konularında uzman olan Watanabe, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden İslahiye ilçesine uzanan fay hattını görüntülediklerini kaydederken, Şanlıurfa'ya dair görüntüler için ise "Kentin birçok bölgesinde görülen yardım çadırları, hasarın boyutunu gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı. Watanabe, Hatay'daki hasara dair uydu görüntülerini ise, "Şehirdeki yüksek katlı binaların çoğunun yıkılması büyük hasara neden oldu" notuyla paylaştı.
06:42 17.02.2023
Bingöl ve Elazığ'da 5 ve 4.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 03:35'te merkez üssü Bingöl'ün Yaylıdere ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 km olarak açıklandı.
AFAD, saat 03:35'te merkez üssü Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde büyüklüğü 4.8 olan bir deprem kaydetti. Sarsıntının yerin 11 km altında gerçekleştiği açıklandı.
06:41 17.02.2023
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı afet bölgesindeki çalışmalara destek veren Venezüella arama kurtarma ekibi, İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine uğurlandı.
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