https://sputniknews.com.tr/20230217/melsa-insaatin-sahibi-avsaroglu-hakkinda-ak-partiden-aciklama-ilce-baskanligindan-el-cektirdik-1067162175.html

Melşa İnşaat'ın sahibi Avşaroğlu hakkında AK Parti'den açıklama: İlçe Başkanlığı'ndan el çektirdik

Melşa İnşaat'ın sahibi Avşaroğlu hakkında AK Parti'den açıklama: İlçe Başkanlığı'ndan el çektirdik

Kahramanmaraş'ta binaları yıkılan Melşa İnşaat'ın sahibi AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu tutuklandı. Avşaroğlu'na ilişkin AK Parti'den "İnşa... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T12:56+0300

2023-02-17T12:56+0300

2023-02-17T13:05+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

inşaat

ak parti

türkiye

kahramanmaraş

deprem

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde yaşanan 2 büyük depremde merkezde, ilçelerde ve 9 ilde birçok bina yerle bir olmuştu. Kahramanmaraş'ta yıkılan binalar arasında AK Parti Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Başkanı'nın sahibi olduğu MELŞA inşaat şirketinin yaptığı milyonluk binalar da yer aldı.Kahramanmaraş'ta Doğukent bölgesinde AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu'nun sahibi olduğu Melşa İnşaat tarafından yapılan 15 katlı üç bloktan ikisi depremde yıkılırken, bir blok ise ağır hasar aldı. Vatandaşların 6-7 ay önce taşındığı 140 konutluk Badı Saba Konutlarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.Şahin Avşaroğlu iddialara ilişkin günler önce paylaşımda bulundu. “Dulkadiroğlu ilçesi afet yardım masasında Şahin Avşaroğlu başkanımızla Dulkadiroğlu ilçe teşkilatı olarak görevdeyiz” ifadeleriyle paylaşılan fotoğrafta, Avşaroğlu çalışırken yansıtıldı.Sözcü'de yer alan habere göre; Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının depremde binaların yıkılmasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinden sonra serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan şüpheliler Şahin Avaroğlu ile M.S. ve Ö.S. tutuklandı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptırdığı binalarda yıkımlar olduğu bilgisi üzerine partisinin Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu'na görevden el çektirdiklerini söyledi.Depremin ilk anından itibaren bölgelerde faaliyetlerini sürdüklerini belirten Kandemir, "Bir yandan yoğun bir şekilde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Hükümetimiz de aynı anda birçok şeyi yapma gayretinde. Bütün milletvekillerimiz, MYK, MKYK üyelerimiz ve teşkilatlarımız, ilk günden itibaren sürecin içinde ve çalışmalara destek olma gayreti içerisinde." ifadesini kullandı.Depremin ardından bölgedeki AK Parti teşkilatlarından gelen bilgiler doğrultusunda çalışmalar yapıldığını aktaran Erkan Kandemir şunları kaydetti:

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inşaat, ak parti, türkiye, kahramanmaraş, deprem