https://sputniknews.com.tr/20230217/depremden-etkilenen-osmaniyedeki-kadirli-ilcesinde-tek-bir-bina-yikilmadi-10-ilden-goc-var-1067157990.html

Depremden etkilenen Osmaniye'deki Kadirli ilçesinde tek bir bina yıkılmadı: 10 ilden göç var

Depremden etkilenen Osmaniye'deki Kadirli ilçesinde tek bir bina yıkılmadı: 10 ilden göç var

Osmaniye'nin Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremi en çok hisseden ilçelerden biri... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T11:58+0300

2023-02-17T11:58+0300

2023-02-17T11:58+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

osmaniye

kadirli

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/11/1067157846_16:0:2085:1164_1920x0_80_0_0_60a7e93dd17f556bf0ce130676c96823.png

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Osmaniye'de merkezde 215 kırsalda 124 toplam 339 bina yıkıldı, 991 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 606 kişi yaralandı. Kontrolü yapılan 32 bin 58 binadan 7 bin 477’sinde hasar tespit edildi, 276 bina için acil yıkım kararı verildi. Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Kadirli ilçesinde de deprem tüm şiddetiyle hissedildi. Ancak ilçe merkezinde can kaybı yaşanmadığı gibi bir tek bina bile yıkılmadı.İlçe merkezinde sokak sokak gezerek depremzedeler hakkında bilgi alıp inceleme yapan Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Kadirli başta olmak üzere tüm deprem bölgelerine araç- gereç, ekip ve yaşam malzemeleri ile büyük bir dayanışma örneği sergilediklerini söyledi.Yaraların hep birlikte sarılacağını belirten Başkan Tarhan, "Kadirli depremden en çok etkilenen yerlerden biridir. Her iki depremi derinden hissettik ancak can kaybı ve yıkılan binalarımızın olmaması tesellimiz oldu. Hasarlı binalarımız var. Kadirli’de yaklaşık 30 bin civarında binamız mevcut. Bu 30 bin binadan çok az sayıda apartmanımızda ağır hasar var. Bunların dışında hafif hasarlı binalarımız da var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlileri tarafından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Birçok vatandaşımız evlerine girmeye başladı” dedi.127 binlik nüfusu 200 bine ulaştıCan kaybı ve yıkılan bina olmaması nedeniyle çevreden Kadirli'ye bir göç dalgası yaşandığını da anlatan Başkan Tarhan, "Kadirli her iki depremden sonra 10 ilden depremzede göçü aldı. Kadirlimizin nüfusu 127 bin. Ancak şu an Kadirlimiz genelinde yaklaşık 200 bin nüfusa ulaşmış durumda. Yıkıma uğrayan 10 ilden de Kadirlimiz büyük göç almış durumda. Köylerimiz de dahil yoğun bir depremzede göçü alıyoruz. Aşevimiz hem ilçe merkezindeki hem de çevre illerdeki depremzedelere yiyecek içecek ulaştırıyor. Ayrıca depremzedelere ise çadır, soba, yakacak, kıyafet, battaniye, ısıtıcı, çocuklara mama ve bez olmak üzere tüm ihtiyaçları ulaştırıyoruz" diye konuştu.

osmaniye

kadirli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, osmaniye, kadirli, deprem