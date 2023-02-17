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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230217/israil-buyukelciliginden-trabzonspora-maksatli-yapilmadigini-biliyoruz-1067160134.html
İsrail Büyükelçiliği'nden Trabzonspor'a: Maksatlı yapılmadığını biliyoruz
İsrail Büyükelçiliği'nden Trabzonspor'a: Maksatlı yapılmadığını biliyoruz
İsrail'in Ankara Büyükelçiliği, Trabzonspor'un 'Hep birlikte olacak, yaralarımızı saracağız' yazılı pankartında Türkiye'deki depremzedelere yardım eden... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T12:36+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
israil
trabzonspor
bayrak
deprem
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İsrail'in Ankara Büyükelçiliği, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da taraftarların yaptığı deprem ve dayanışma koreografisine dair açıklama yaptı.Koreografide; arama kurtarma çalışmalarında Türkiye’ye yardım eden ülkelerin bayrakları yer almış, fakat İsrail bayrağı es geçilmişti.Ayrıca koreografide, Meksikalı arama kurtarma ekibinin hayatını kaybeden köpeği Proteo ve enkazlar arasından yükselen bir elin tuttuğu Türk bayrağı dikkati çekmişti.Büyükelçilik, yaptığı paylaşımda "Zor günlerde kazanılan dünkü galibiyetiniz için tebrikler Trabzonspor Bu tweetinizdeki görselde bazı ülkelerle birlikte İsrail bayrağı olmadığından binlerce özür mesajı aldık, maksatlı yapılmadığını ve Türk halkının kalbindeki yerimizi biliyoruz" ifadelerine yer verdi.
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israil, trabzonspor, bayrak, deprem
israil, trabzonspor, bayrak, deprem

İsrail Büyükelçiliği'nden Trabzonspor'a: Maksatlı yapılmadığını biliyoruz

12:36 17.02.2023 (güncellendi: 12:38 17.02.2023)
© İHATrabzonspor taraftarından deprem koreografisi
Trabzonspor taraftarından deprem koreografisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© İHA
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İsrail'in Ankara Büyükelçiliği, Trabzonspor'un 'Hep birlikte olacak, yaralarımızı saracağız' yazılı pankartında Türkiye'deki depremzedelere yardım eden ülkelerin bayrakları arasında İsrail'e yer ayrılmamasına dair "Maksatlı yapılmadığını ve Türk halkının kalbindeki yerimizi biliyoruz" dedi.
İsrail'in Ankara Büyükelçiliği, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da taraftarların yaptığı deprem ve dayanışma koreografisine dair açıklama yaptı.
Koreografide; arama kurtarma çalışmalarında Türkiye’ye yardım eden ülkelerin bayrakları yer almış, fakat İsrail bayrağı es geçilmişti.
Ayrıca koreografide, Meksikalı arama kurtarma ekibinin hayatını kaybeden köpeği Proteo ve enkazlar arasından yükselen bir elin tuttuğu Türk bayrağı dikkati çekmişti.
Büyükelçilik, yaptığı paylaşımda "Zor günlerde kazanılan dünkü galibiyetiniz için tebrikler Trabzonspor Bu tweetinizdeki görselde bazı ülkelerle birlikte İsrail bayrağı olmadığından binlerce özür mesajı aldık, maksatlı yapılmadığını ve Türk halkının kalbindeki yerimizi biliyoruz" ifadelerine yer verdi.
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