https://sputniknews.com.tr/20230217/israil-buyukelciliginden-trabzonspora-maksatli-yapilmadigini-biliyoruz-1067160134.html

İsrail Büyükelçiliği'nden Trabzonspor'a: Maksatlı yapılmadığını biliyoruz

İsrail Büyükelçiliği'nden Trabzonspor'a: Maksatlı yapılmadığını biliyoruz

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği, Trabzonspor'un 'Hep birlikte olacak, yaralarımızı saracağız' yazılı pankartında Türkiye'deki depremzedelere yardım eden... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T12:36+0300

2023-02-17T12:36+0300

2023-02-17T12:38+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

israil

trabzonspor

bayrak

deprem

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İsrail'in Ankara Büyükelçiliği, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da taraftarların yaptığı deprem ve dayanışma koreografisine dair açıklama yaptı.Koreografide; arama kurtarma çalışmalarında Türkiye’ye yardım eden ülkelerin bayrakları yer almış, fakat İsrail bayrağı es geçilmişti.Ayrıca koreografide, Meksikalı arama kurtarma ekibinin hayatını kaybeden köpeği Proteo ve enkazlar arasından yükselen bir elin tuttuğu Türk bayrağı dikkati çekmişti.Büyükelçilik, yaptığı paylaşımda "Zor günlerde kazanılan dünkü galibiyetiniz için tebrikler Trabzonspor Bu tweetinizdeki görselde bazı ülkelerle birlikte İsrail bayrağı olmadığından binlerce özür mesajı aldık, maksatlı yapılmadığını ve Türk halkının kalbindeki yerimizi biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

israil

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israil, trabzonspor, bayrak, deprem