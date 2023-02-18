Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230218/cumhurbaskani-erdogana-bazi-ulkelerin-liderlerinden-taziye-telefonlari-1067212501.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bazı ülkelerin liderlerinden taziye telefonları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bazı ülkelerin liderlerinden taziye telefonları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayan bazı ülkelerin liderleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T23:03+0300
2023-02-18T23:03+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
libya
abdülhamid dibeybe
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.Libya Başbakanı Dibeybe, kabulde, deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.Öte yandan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de deprem nedeniyle "geçmiş olsun" temennilerini iletti.Kabul ve görüşmelerde liderler, Türkiye'ye desteklerini ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230218/canli--kahramanmaras-merkezli-depremlerin-etkileri-suruyor-can-kaybi-39-bini-gecti-1067194277.html
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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, libya, abdülhamid dibeybe
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, libya, abdülhamid dibeybe

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bazı ülkelerin liderlerinden taziye telefonları

23:03 18.02.2023
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayan bazı ülkelerin liderleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Libya Başbakanı Dibeybe, kabulde, deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Öte yandan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de deprem nedeniyle "geçmiş olsun" temennilerini iletti.
Kabul ve görüşmelerde liderler, Türkiye'ye desteklerini ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkileri sürüyor: Can kaybı 40 bin 642'ye yükseldi
08:49
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