https://sputniknews.com.tr/20230218/cumhurbaskani-erdogana-bazi-ulkelerin-liderlerinden-taziye-telefonlari-1067212501.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bazı ülkelerin liderlerinden taziye telefonları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bazı ülkelerin liderlerinden taziye telefonları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayan bazı ülkelerin liderleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini... 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T23:03+0300

2023-02-18T23:03+0300

2023-02-18T23:03+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

libya

abdülhamid dibeybe

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.Libya Başbakanı Dibeybe, kabulde, deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.Öte yandan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de deprem nedeniyle "geçmiş olsun" temennilerini iletti.Kabul ve görüşmelerde liderler, Türkiye'ye desteklerini ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230218/canli--kahramanmaras-merkezli-depremlerin-etkileri-suruyor-can-kaybi-39-bini-gecti-1067194277.html

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