İmamoğlu'ndan İstanbullulara: Riskli yapıları taramamıza izin verin

Bu hayat meselesi başka bir şey değil.



İstanbullulara çağrımdır, riskli yapıları taramamıza izin verin. Şu ana kadar, 1999 öncesi yapılmış 107 bin binadan ne yazık ki sadece 29 bini tarama yapmamızı kabul etti. Gerçek tabloyu görmek ve birlikte çözüm üretmek zorundayız. pic.twitter.com/uI3To3gMeO