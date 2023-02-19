İmamoğlu'ndan İstanbullulara: Riskli yapıları taramamıza izin verin
03:42 19.02.2023 (güncellendi: 03:49 19.02.2023)
© AA Ekrem İmamoğlu
© AA
Sosyal medya hesabından İstanbullulara seslenen İBB Başkanı İmamoğlu, "Gerçek tabloyu görmek ve birlikte çözüm üretmek zorundayız. Riskli yapıları taramamıza izin verin" açıklamasını yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından beklenen İstanbul depremi için çağrıda bulundu.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İmamoğlu, İstanbullulara seslenerek şu ifadeleri kullandı:
“Bu hayat meselesi başka bir şey değil. İstanbullulara çağrımdır, riskli yapıları taramamıza izin verin. Şu ana kadar, 1999 öncesi yapılmış 107 bin binadan ne yazık ki sadece 29 bini tarama yapmamızı kabul etti. Gerçek tabloyu görmek ve birlikte çözüm üretmek zorundayız.”
Bu hayat meselesi başka bir şey değil.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 18, 2023
İstanbullulara çağrımdır, riskli yapıları taramamıza izin verin. Şu ana kadar, 1999 öncesi yapılmış 107 bin binadan ne yazık ki sadece 29 bini tarama yapmamızı kabul etti. Gerçek tabloyu görmek ve birlikte çözüm üretmek zorundayız. pic.twitter.com/uI3To3gMeO