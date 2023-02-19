Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230219/imamoglundan-istanbullulara-riskli-yapilari-taramamiza-izin-verin-1067218131.html
İmamoğlu'ndan İstanbullulara: Riskli yapıları taramamıza izin verin
İmamoğlu'ndan İstanbullulara: Riskli yapıları taramamıza izin verin
Sosyal medya hesabından İstanbullulara seslenen İBB Başkanı İmamoğlu, "Gerçek tabloyu görmek ve birlikte çözüm üretmek zorundayız. Riskli yapıları taramamıza... 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T03:42+0300
2023-02-19T03:49+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ekrem imamoğlu
istanbul
deprem
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/04/1065384440_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_bfdc884a37695ee65d62ac7a3e795845.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından beklenen İstanbul depremi için çağrıda bulundu.Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İmamoğlu, İstanbullulara seslenerek şu ifadeleri kullandı:
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/04/1065384440_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_4ad438ec604e2a38329f7aeab94905b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu, istanbul, deprem, deprem
ekrem imamoğlu, istanbul, deprem, deprem

İmamoğlu'ndan İstanbullulara: Riskli yapıları taramamıza izin verin

03:42 19.02.2023 (güncellendi: 03:49 19.02.2023)
© AA Ekrem İmamoğlu
 Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Sosyal medya hesabından İstanbullulara seslenen İBB Başkanı İmamoğlu, "Gerçek tabloyu görmek ve birlikte çözüm üretmek zorundayız. Riskli yapıları taramamıza izin verin" açıklamasını yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından beklenen İstanbul depremi için çağrıda bulundu.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İmamoğlu, İstanbullulara seslenerek şu ifadeleri kullandı:
“Bu hayat meselesi başka bir şey değil. İstanbullulara çağrımdır, riskli yapıları taramamıza izin verin. Şu ana kadar, 1999 öncesi yapılmış 107 bin binadan ne yazık ki sadece 29 bini tarama yapmamızı kabul etti. Gerçek tabloyu görmek ve birlikte çözüm üretmek zorundayız.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала