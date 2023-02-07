CANLI | 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin etkisi sürüyor: 10 ilde OHAL ilan edildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6.4 ile 6.5 olan iki deprem meydana geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ölü ve yaralı bilgisini kamuoyu ile paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 bin 549 can kaybı, 22 bin 168 yaralımız var" diyerek 3 ay geçerli olmak üzere 10 ili kapsayan OHAL ilan edildiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a saat 11.00 itibarıyla 48 saat süreyle afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç araç girişinin durdurulduğunu açıkladı.
Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.
Pek çok ülke, arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım için seferber oldu.
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