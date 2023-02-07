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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/canli--77-ve-76-buyuklugundeki-depremin-etkisi-suruyor-10-ilde-ohal-ilan-edildi-1066706270.html
CANLI | 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin etkisi sürüyor: 10 ilde OHAL ilan edildi
CANLI | 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin etkisi sürüyor: 10 ilde OHAL ilan edildi
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin etkisi sürüyor. Enkaz çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 bin 549 can kaybı... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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kahramanmaraş
elbistan
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deprem, kahramanmaraş depremi, depremde kaç ölü var, deprem güncel, afad açıklaması, erdoğan açıklaması
deprem, kahramanmaraş depremi, depremde kaç ölü var, deprem güncel, afad açıklaması, erdoğan açıklaması
deprem - Sputnik Türkiye

CANLI | 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin etkisi sürüyor: 10 ilde OHAL ilan edildi

16:53 07.02.2023 (güncellendi: 18:22 07.02.2023)
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin etkisi sürüyor. Enkaz çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 bin 549 can kaybı, 22 bin 168 yaralımız var" açıklamasını yaparak 3 ay geçerli olmak üzere 10 ili kapsayan OHAL ilan edildiğini duyurdu.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6.4 ile 6.5 olan iki deprem meydana geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ölü ve yaralı bilgisini kamuoyu ile paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 bin 549 can kaybı, 22 bin 168 yaralımız var" diyerek 3 ay geçerli olmak üzere 10 ili kapsayan OHAL ilan edildiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a saat 11.00 itibarıyla 48 saat süreyle afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç araç girişinin durdurulduğunu açıkladı.
Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.
Pek çok ülke, arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım için seferber oldu.
Bölgeden gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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18:22 07.02.2023
Bakan Kasapoğlu, Osmaniye'de deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Osmaniye'de, incelemelerde bulundu.
Bakan Kasapoğlu, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve diğer ilgililer, kentteki arama kurtarma ekiplerince sürdürülen çalışmaları yerinde takip etti.
Enkaz alanlarında incelemelerde bulunan Kasapoğlu, ekiplerden bilgiler aldı.
Depremzedeler için kurulan çadırları ziyaret eden Kasapoğlu, vatandaşların taleplerini dinledi.
18:03 07.02.2023
Migros Türkiye: Temel ihtiyaç malzemeleri siparişlerinizi, AFAD koordinasyonunda, herhangi bir ticari amaç olmaksızın deprem bölgesine ulaştıracağız

Migros Türkiye, Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı “Deprem Yardımlaşma Seferberliği”ne katıldığını duyurdu. Şirket sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanlığımızın başlattığı “Deprem Yardımlaşma Seferberliği”ne Migros olarak katılıyoruz. 24 saat içerisinde AFAD'ın yönlendirmesi ile Kızılay'ın deposuna 12 adet tırımızı teslim ettik. Temel ihtiyaç malzemeleri siparişlerinizi, AFAD koordinasyonunda, herhangi bir ticari amaç olmaksızın deprem bölgesine ulaştıracağız. Tüm bağış siparişleriniz Migros Sanal Market tarafından tek bir konumda toplanarak, özel araçlar ile AFAD’ın belirlediği noktalara teslim edilecektir." ifadelerini kullandı.
17:40 07.02.2023
Kara Kuvvetleri, jandarma ve emniyete ait helikopterler deprem bölgesine sevk edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığının yanı sıra jandarma ve emniyete ait helikopterlerin deprem bölgesine personel ve teçhizat nakli için görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın yanı sıra, jandarma ve emniyete ait çeşitli tiplerdeki helikopterler deprem bölgesine personel ve teçhizat nakli için görevlendirildi. Helikopterler Nevşehir'den deprem bölgesine harekete geçti." ifadesine yer verildi.
17:28 07.02.2023
Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem sonuçları havadan görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Gazeteciler Yanardağ ve Aysever'e 'deprem' soruşturması
17:27
17:07 07.02.2023
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Suriye'nin İdlib bölgesinde de yıkıma neden oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Depremin vurduğu Suriye'de hükümetten ABD ve AB'ye çağrı: Yaptırımları kaldırıp yardım ulaştırın
17:02
16:58 07.02.2023
Hazine: Haksız fiyat artışı yapanlara yaptırım uygulanacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı deprem sonrası haksız fiyat artış yapanlara gerekli yaptırımların uygulanacağını açıkladı.
Deprem felaketi nedeniyle acil ihtiyaç malzemelerinde yaşanan talep sonucunda, fahiş fiyat artışı uygulayan bazı fırsatçıların olduğu belirtilen açıklamada, “Ülkemizin depremle mücadele ettiği bu elim dönemde, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Vergi Denetim Kurulumuz tarafından gerekli tedbirler alınacak, haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak, yaşatılan hiçbir suistimal cezasız kalmayacaktır. Hep birlikte yaşadığımız ve derinden hissettiğimiz bu olumsuz süreci atlatmak adına ne gerekiyorsa birlikte yapmaya var gücümüzle devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.
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