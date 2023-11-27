Zerrin Özer, Darülaceze’de tedavi altına alındı

"Maalesef dünden beri çıkan haberleri şaşkınlıkla izlemekteyim. Her şeyden önce Darülaceze Sn.Hamza Cebeci başkanlığında kendisini sürekli yenileyen ve tüm sağlık çalışanları ve destek ekipleriyle son derece profesyonelce çalışan bir kurumdur. Huzur evi olması haricinde sağlık anlamında destekleyici bir çok birimi bünyesinde barındırmaktadır Günlük hayatımı hafifte olsa etkileyen bir takım zincir fiziki sağlık problemlerimin tedavisinde özellikle ve kendi isteğimle seçtiğim bu konuda ihtisas sahibi doktorların görev yaptığı kurumun ismini, misyonunu ön yargılı ve yanlış bir şekilde kullanarak, tarafımı düşkün ya da düşmüş gibi gösterme çabasını anlamakta güçlük çekiyorum maalesef."