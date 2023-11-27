https://sputniknews.com.tr/20231127/zerrin-ozer-darulacezede-tedavi-altina-alindi-1077819862.html
Zerrin Özer, Darülaceze’de tedavi altına alındı
Zerrin Özer, Darülaceze’de tedavi altına alındı
Geçirdiği omurilik ameliyatından sonra yaşadığı sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle Darulaceze'de tedavi altına alınan Zerrin Özer açıklama... 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T11:29+0300
2023-11-27T11:29+0300
2023-11-27T11:29+0300
türkiye
zerrin özer
psikolojik destek
psikolojik rahatsızlık
psikoloji
darülaceze
sosyal kaygı bozukluğu
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Bir dönem psikolojik sorunlarla mücadele eden Zerrin Özer, tedavi görmek amacıyla Darülaceze’de bulunan fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yattı. Anksiyetesi artan sanatçının yakından takip edilebilmesi için doktorunun tavsiyesi üzerine böyle bir karar aldığı öğrenildi. Daha önce omuriliğinden ameliyat olan Özer’in bu sağlık sorununa da çözüm aranacağı aktarıldı.Haberlerin ardından Zerrin Özer, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yayınladı:
https://sputniknews.com.tr/20231127/futbolcularin-dolandirildigi-davada-yeni-ayrintilar-milyonlarca-dolar-verip-dekont-almamislar-1077816663.html
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zerrin özer, psikolojik destek, psikolojik rahatsızlık, psikoloji, darülaceze, sosyal kaygı bozukluğu
zerrin özer, psikolojik destek, psikolojik rahatsızlık, psikoloji, darülaceze, sosyal kaygı bozukluğu
Zerrin Özer, Darülaceze’de tedavi altına alındı
Geçirdiği omurilik ameliyatından sonra yaşadığı sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle Darulaceze'de tedavi altına alınan Zerrin Özer açıklama yaptı.
Bir dönem psikolojik sorunlarla mücadele eden Zerrin Özer, tedavi görmek amacıyla Darülaceze’de bulunan fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yattı. Anksiyetesi artan sanatçının yakından takip edilebilmesi için doktorunun tavsiyesi üzerine böyle bir karar aldığı öğrenildi. Daha önce omuriliğinden ameliyat olan Özer’in bu sağlık sorununa da çözüm aranacağı aktarıldı.
Haberlerin ardından Zerrin Özer, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yayınladı:
"Maalesef dünden beri çıkan haberleri şaşkınlıkla izlemekteyim. Her şeyden önce Darülaceze Sn.Hamza Cebeci başkanlığında kendisini sürekli yenileyen ve tüm sağlık çalışanları ve destek ekipleriyle son derece profesyonelce çalışan bir kurumdur. Huzur evi olması haricinde sağlık anlamında destekleyici bir çok birimi bünyesinde barındırmaktadır Günlük hayatımı hafifte olsa etkileyen bir takım zincir fiziki sağlık problemlerimin tedavisinde özellikle ve kendi isteğimle seçtiğim bu konuda ihtisas sahibi doktorların görev yaptığı kurumun ismini, misyonunu ön yargılı ve yanlış bir şekilde kullanarak, tarafımı düşkün ya da düşmüş gibi gösterme çabasını anlamakta güçlük çekiyorum maalesef."