Futbolcuların dolandırıldığı davada yeni ayrıntılar: Milyonlarca dolar verip dekont almamışlar
10:39 27.11.2023 (güncellendi: 11:14 27.11.2023)
© AP Photo / Darko BandicSelçuk İnan
© AP Photo / Darko Bandic
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Yüksek karlı fon dolandırıcılığı davasının yeni ayrıntıları ortaya çıkıyor. Fatih Terim Fonu vurgununda futbolcuların milyonlarca doları verip ne dekont ne de belge almadığı ortaya çıktı. Selçuk İnan, 10 milyon dolar yazan antetli bile olmayan kağıdı savcılığa sundu.
İstanbul'da "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle dolandırıcılık iddialarına ilişkin açılan dava kapsamında, soruşturma aşaması sürüyor.
Gazeteci Timur Soykan, futbolcuların yüksek miktarda paraları teslim edip dekont almadıklarını belirtti. Soykan bugün kaleme aldığı yazısında şunları ifade etti:
"Mesela; Galatasaraylı, milli futbolcu Selçuk İnan, ifadesinde Fatih Terim’in adına ve Denizbank CEO’su ve Genel Müdür Yardımcısı’nın bu fonu yönettiğine inanarak bu yatırıma karar verdiğini söylüyor. Çanta dolu paraları, Denizbank Levent Şubesi’ndeki odasında Seçil Erzan’a verdiğini anlatıyor. Suç duyurusuna dekont sunmuyor ama delil olarak A4 kağıt veriyor. Antetsiz, tarih yazılmamış A4 sayfasında sadece ‘Denizbank Levent Büyükdere Cd. Şb.’ bankanın kaşesi ve Seçil Erzan’ın imzası var. Kağıtta bazı işlem kodlarının ardından bakiyenin 5 milyon 475 bin dolar olduğu ve işlem tarihinin 4 Eylül 2022 olduğu yazılmış. Vade tarihi ise; 33 gün sonra 7 Ekim 2022. Nominal ödenecek tutar olarak ise 10 milyon 159 bin dolar. Yani Selçuk İnan’ın 33 gün için 4 milyon 684 bin dolar faiz alacağı anlatılıyor. Selçuk İnan’ın avukatı suç duyurusunda, Seçil Erzan’ın imzaladığı 4 kağıt sunmuş. Bir diğer A4 kağıtta da ne tarih ne antet ne de belge niteliği var. Bakiyenin 2.5 milyon dolar, işlem tarihinin 30 Eylül 2022, vade tarihinin 31 Ekim 2022 olduğu yazıyor. A4 kağıtta nominal ödenecek tutar olarak 3 milyon 675 bin dolar belirtilmiş. Yani Seçil Erzan, Selçuk İnan’ın 2.5 milyon dolarına 31 günde 1 milyon 175 bin dolar faiz vaat etmiş. Suç duyurusunda Selçuk İnan’ın, toplam 1.5 milyon dolar alacağının kaldığı anlatıldı. Denizbank’ın avukatları Selçuk İnan’ın Denizbank’ın başka şubelerindeki hesaplardan bu paraları çekerek Seçil Erzan’a getirdiğini öne sürüyor. “Neden banka hesaplarından hemen göndermedi?” diye soruyorlar. Ayrıca kimsenin böyle bir faize inanmayacağını savunan avukatlar, “Bu tefecilik suçudur, paralarını kurtarmak için banka yönetimine iftira atıyorlar” iddiasında bulunuyor."
'Üç Rolex saatim vardı birini Arda almıştı'
Soruşturmaya ilişkin ayrıntılarda 'Rolex' saat ifadesi de dikkat çekiyor. Hürriyet'in haberine göre Erzan, Arda Turan'ın kendisine Rolex saat hediye ettiğini söyledi.
Erzan'ın ifadesinde şunlar yer aldı:
“Benim bu zamana kadar 3 tane Rolex saatim olmuştu. Birini Merve ve Tanın (teyzesinin oğlu ve gelini) hediye etmişti. Çünkü onlara o kadar çok para kazandırmıştım ki onlar da bana Rolex saat hediye etmişti. İkincisini Arda Turan nişan hediyesi olarak vermişti. Üçüncüsünü de ben de 20 yıllık birikimim ile kendim almıştım.”