Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
13:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230905/istanbulda-saganak-basaksehirde-sel-sularina-kapilan-bir-kisi-hayatini-kaybetti-1075224001.html
İstanbul'u sağanak vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'u sağanak vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oldu. İstanbul Valiliği, Başakşehir ve Küçükçekmece'de iki kişinin sel nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T23:22+0300
2023-09-05T23:49+0300
türkiye
sağanak
sağanak yağış
istanbul valiliği
başakşehir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/05/1075224329_0:131:1638:1052_1920x0_80_0_0_d74e159243cd1fe33f79596718e2f309.jpg
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış bazı ilçeleri olumsuz etkiledi.İstanbul Valiliği, Başakşehir'de 1 kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini açıkladı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde yağışın etkisini kaybettiği belirtilerek, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin devam ettiği kaydedildi. Valilik, Başakşehir’de sel sularına kapılan bir kişinin hayatını kaybettiğini, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.İstanbul Valiliği'nden "Sağanak yağış sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerimizde olmak üzere 2'ye yükselmiştir" açıklaması yapıldı.Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: Tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştirBaşakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor " ifadelerini kullandı. Arnavutköy’de sağanak yağıştan ayakkabı imalathanesini su bastıİstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ayakkabı imalathanesini sağanak yağıştan dolayı su bastı.İçerideki makineler ve binlerce ayakkabı zarar görürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile su çekildi. '15 milyon liraya yakın zararımız var'İşyeri sahibi Şaban Uşar, oluşan zararın 15 milyon lira olduğunu söyledi. Uşar, şunları söyledi:İstanbul Valiliği, bu akşam ile gece saatlerinde kentin kuzey kesiminde ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağını duyurmuştu.
türkiye
başakşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/05/1075224329_32:0:1608:1182_1920x0_80_0_0_715442238b72a84f2ad657fc66f9d448.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sağanak, sağanak yağış, istanbul valiliği, başakşehir
sağanak, sağanak yağış, istanbul valiliği, başakşehir

İstanbul'u sağanak vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti

23:22 05.09.2023 (güncellendi: 23:49 05.09.2023)
© Hikmet Faruk Başerİstanbul'un Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde yaşanan su baskını sonrası belediye ekiplerince vatandaşlar buradan tahliye edildi.
İstanbul'un Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde yaşanan su baskını sonrası belediye ekiplerince vatandaşlar buradan tahliye edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© Hikmet Faruk Başer
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oldu. İstanbul Valiliği, Başakşehir ve Küçükçekmece'de iki kişinin sel nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış bazı ilçeleri olumsuz etkiledi.
İstanbul Valiliği, Başakşehir'de 1 kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini açıkladı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde yağışın etkisini kaybettiği belirtilerek, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin devam ettiği kaydedildi. Valilik, Başakşehir’de sel sularına kapılan bir kişinin hayatını kaybettiğini, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.
İstanbul Valiliği'nden "Sağanak yağış sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerimizde olmak üzere 2'ye yükselmiştir" açıklaması yapıldı.

Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: Tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor " ifadelerini kullandı.

Arnavutköy’de sağanak yağıştan ayakkabı imalathanesini su bastı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ayakkabı imalathanesini sağanak yağıştan dolayı su bastı.
İçerideki makineler ve binlerce ayakkabı zarar görürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile su çekildi.

'15 milyon liraya yakın zararımız var'

İşyeri sahibi Şaban Uşar, oluşan zararın 15 milyon lira olduğunu söyledi. Uşar, şunları söyledi:
“ Yağmur saat 19.00 gibi başladı. İçeride binlerce çift ayakkabı var. 20-30 bin çift ayakkabımız çöp olmuş. Şu anda her yer su doldu, perişan olduk. 15 milyon liraya yakın zararımız var. Arnavutköy’ün farklı bölgelerinde de 2-3 tane atölyemiz su basmasından dolayı şu anda makinelerimizin tümü çöp oldu."
İstanbul Valiliği, bu akşam ile gece saatlerinde kentin kuzey kesiminde ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağını duyurmuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала