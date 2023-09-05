https://sputniknews.com.tr/20230905/istanbulda-saganak-basaksehirde-sel-sularina-kapilan-bir-kisi-hayatini-kaybetti-1075224001.html

İstanbul'u sağanak vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'u sağanak vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oldu. İstanbul Valiliği, Başakşehir ve Küçükçekmece'de iki kişinin sel nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T23:22+0300

2023-09-05T23:22+0300

2023-09-05T23:49+0300

türkiye

sağanak

sağanak yağış

istanbul valiliği

başakşehir

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış bazı ilçeleri olumsuz etkiledi.İstanbul Valiliği, Başakşehir'de 1 kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini açıkladı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde yağışın etkisini kaybettiği belirtilerek, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin devam ettiği kaydedildi. Valilik, Başakşehir’de sel sularına kapılan bir kişinin hayatını kaybettiğini, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.İstanbul Valiliği'nden "Sağanak yağış sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerimizde olmak üzere 2'ye yükselmiştir" açıklaması yapıldı.Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: Tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştirBaşakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor " ifadelerini kullandı. Arnavutköy’de sağanak yağıştan ayakkabı imalathanesini su bastıİstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ayakkabı imalathanesini sağanak yağıştan dolayı su bastı.İçerideki makineler ve binlerce ayakkabı zarar görürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile su çekildi. '15 milyon liraya yakın zararımız var'İşyeri sahibi Şaban Uşar, oluşan zararın 15 milyon lira olduğunu söyledi. Uşar, şunları söyledi:İstanbul Valiliği, bu akşam ile gece saatlerinde kentin kuzey kesiminde ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağını duyurmuştu.

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