İstanbul'u sağanak vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti
23:22 05.09.2023 (güncellendi: 23:49 05.09.2023)
© Hikmet Faruk Başerİstanbul'un Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde yaşanan su baskını sonrası belediye ekiplerince vatandaşlar buradan tahliye edildi.
© Hikmet Faruk Başer
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oldu. İstanbul Valiliği, Başakşehir ve Küçükçekmece'de iki kişinin sel nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış bazı ilçeleri olumsuz etkiledi.
İstanbul Valiliği, Başakşehir'de 1 kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini açıkladı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde yağışın etkisini kaybettiği belirtilerek, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin devam ettiği kaydedildi. Valilik, Başakşehir’de sel sularına kapılan bir kişinin hayatını kaybettiğini, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.
İstanbul Valiliği'nden "Sağanak yağış sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerimizde olmak üzere 2'ye yükselmiştir" açıklaması yapıldı.
Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: Tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor " ifadelerini kullandı.
Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir.— Yasin Kartoğlu (@yasinkartoglu) September 5, 2023
Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır.
Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor.
Arnavutköy’de sağanak yağıştan ayakkabı imalathanesini su bastı
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ayakkabı imalathanesini sağanak yağıştan dolayı su bastı.
İçerideki makineler ve binlerce ayakkabı zarar görürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile su çekildi.
Arnavutköy’de sağanak yağıştan ayakkabı imalathanesini su bastı: '15 milyon liraya yakın zararımız var' https://t.co/C5wXgLWRSn pic.twitter.com/kWhHV90Me5— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 5, 2023
'15 milyon liraya yakın zararımız var'
İşyeri sahibi Şaban Uşar, oluşan zararın 15 milyon lira olduğunu söyledi. Uşar, şunları söyledi:
“ Yağmur saat 19.00 gibi başladı. İçeride binlerce çift ayakkabı var. 20-30 bin çift ayakkabımız çöp olmuş. Şu anda her yer su doldu, perişan olduk. 15 milyon liraya yakın zararımız var. Arnavutköy’ün farklı bölgelerinde de 2-3 tane atölyemiz su basmasından dolayı şu anda makinelerimizin tümü çöp oldu."
İstanbul Valiliği, bu akşam ile gece saatlerinde kentin kuzey kesiminde ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağını duyurmuştu.