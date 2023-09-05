https://sputniknews.com.tr/20230905/istanbulda-saganak-etkisini-gostermeye-basladi-arnavutkoyde-evleri-su-basti-araclar-yolda-kaldi-1075220707.html
İstanbul'da sağanak etkisini göstermeye başladı: Arnavutköy'de evleri su bastı, araçlar yolda kaldı
İstanbul'da sağanak etkisini göstermeye başladı: Arnavutköy'de evleri su bastı, araçlar yolda kaldı
İstanbul'da Meteoroloji ve valiliğin uyarısının ardından sağanak yağış Arnavutköy ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili oluyor. Arnavutköy'de bazı sokaklar ve... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T21:39+0300
2023-09-05T21:39+0300
2023-09-05T22:06+0300
türkiye
sağanak
sağanak yağış
istanbul
arnavutköy
sel
küçükçekmece
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İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, kimileri araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde yağış nedeniyle içeridekilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerliyor.İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken, araçlar zorlukla hareket ediyor.Vali Gül uyardıİstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağış olduğunu belirterek, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.
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İstanbul'da sağanak etkisini göstermeye başladı: Arnavutköy'de evleri su bastı, araçlar yolda kaldı
21:39 05.09.2023 (güncellendi: 22:06 05.09.2023) Abone ol
İstanbul'da Meteoroloji ve valiliğin uyarısının ardından sağanak yağış Arnavutköy ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili oluyor. Arnavutköy'de bazı sokaklar ve caddeler göle döndü, ev eşyaları sürüklendi. Küçükçekmece'de ise araçlar suya gömüldü.
İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.
Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.
Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.
Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, kimileri araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.
Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde yağış nedeniyle içeridekilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerliyor.
İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken, araçlar zorlukla hareket ediyor.
Vali Gül uyardı
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağış olduğunu belirterek, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi.
Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.