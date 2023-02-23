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Merkez Bankası politika faizini yüzde 8.5'e çekti
Merkez Bankası politika faizini yüzde 8.5'e çekti
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8.5'e çekti. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
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Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı.Şubat ayı olağan toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8.5'e çekti.'Deprem yakın vadede ekonomiyi etkileyecek'Karara ilişkin Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230119/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1065918529.html
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faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, merkez bankası

Merkez Bankası politika faizini yüzde 8.5'e çekti

14:00 23.02.2023 (güncellendi: 14:43 23.02.2023)
© İHAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© İHA
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8.5'e çekti.
Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı.
Şubat ayı olağan toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8.5'e çekti.
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
EKONOMİ
Merkez Bankası politika faizini yüzde 9'da sabit bıraktı
19 Ocak, 14:00

'Deprem yakın vadede ekonomiyi etkileyecek'

Karara ilişkin Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Asrın felaketi öncesindeki öncü göstergeler 2023 yılının ilk çeyreğinde iç talebin dış talebe kıyasla daha canlı olduğuna ve büyüme eğiliminde artışa işaret etmekteydi. Depremin üretim, tüketim, istihdam ve beklentiler üzerindeki etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmektedir. Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte orta vadede Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağı öngörülmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı yılın tüm aylarına yayılarak devam etmektedir. Bunun yanında, iç tüketim talebi, enerji fiyatlarındaki yüksek seviye ve ana ihracat pazarlarındaki zayıf iktisadi faaliyet cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Kurul, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma metninde belirttiği üzere, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirecektir. Kurul, yaşanan felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasını önceliklendirecektir."
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