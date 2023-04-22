https://sputniknews.com.tr/20230422/kahramanmaras-merkezli-depremlerde-can-kaybi-50-bin-783e-yukseldi-1070046082.html
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 783'e yükseldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 783'e yükseldi
İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 783 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T11:33+0300
2023-04-22T11:33+0300
2023-04-22T11:37+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
süleyman soylu
deprem
içişleri bakanlığı
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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkilen depremlerde can kaybı 50 bin 783'e yükseldi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, depremdeki can kaybının 50 bin 783'e yükseldiğini belirtirken burada vefat eden göçmen sayısının ise 7 bin 302 olduğunu açıkladı.Soylu, "Başından itibaren Adalet Bakanlığımız, savcılıklarımız, nüfus genel müdürlüklerimiz, köylerde hayatını kaybedip de ilçenin savcısından ölüm raporu almadan defnedilenler var. Burada göçmen olup vefat eden 7302 kişi var. Toplamda vefat sayısı 50 bin 783." dedi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
süleyman soylu, deprem, içişleri bakanlığı
süleyman soylu, deprem, içişleri bakanlığı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 783'e yükseldi
11:33 22.04.2023 (güncellendi: 11:37 22.04.2023) Abone ol
İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 783 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkilen depremlerde can kaybı 50 bin 783'e yükseldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, depremdeki can kaybının 50 bin 783'e yükseldiğini belirtirken burada vefat eden göçmen sayısının ise 7 bin 302 olduğunu açıkladı.
Soylu, "Başından itibaren Adalet Bakanlığımız, savcılıklarımız, nüfus genel müdürlüklerimiz, köylerde hayatını kaybedip de ilçenin savcısından ölüm raporu almadan defnedilenler var. Burada göçmen olup vefat eden 7302 kişi var. Toplamda vefat sayısı 50 bin 783." dedi.