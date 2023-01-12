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https://sputniknews.com.tr/20230112/sanatci-burhan-cacan-hayatini-kaybetti-1065678158.html
Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti
Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti
Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Çaçan'ın İstanbul'daki evinde öldüğü öğrenildi. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T15:50+0300
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yaşam
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Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti.62 yaşındaki Çaçan'ın İstanbul'daki evinde öldüğü öğrenildi.17 Ekim 1960 tarihinde Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde dünyaya gelen Burhan Çaçan, 1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi.Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekti. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yaptı. Evli olan Çaçan, iki çocuk babasıydı.
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burhan çaçan
burhan çaçan

Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti

15:50 12.01.2023
© FotoğrafSanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti
Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© Fotoğraf
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Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Çaçan'ın İstanbul'daki evinde öldüğü öğrenildi.
Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti.62 yaşındaki Çaçan'ın İstanbul'daki evinde öldüğü öğrenildi.
17 Ekim 1960 tarihinde Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde dünyaya gelen Burhan Çaçan, 1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi.
Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekti. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yaptı. Evli olan Çaçan, iki çocuk babasıydı.
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