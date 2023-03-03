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https://sputniknews.com.tr/20230303/iyi-parti-lideri-aksener-aciklama-yapiyor-1067763697.html
Akşener: Yavaş ve İmamoğlu'na sesleniyorum, millet sizi göreve çağırıyor
Akşener: Yavaş ve İmamoğlu'na sesleniyorum, millet sizi göreve çağırıyor
Altılı Masa'nın cumhurbaşkanlığı seçimleri için ortak adayını belirlediği açıklamasının ardından İYİ Parti, olağanüstü toplandı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T15:18+0300
2023-03-03T15:53+0300
politika
türkiye
iyi parti
meral akşener
altılı masa
cumhurbaşkanı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.Toplantının ardından Akşener parti genel merkezinde açıklama yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230303/iyi-partide-olaganustu-toplanti-aksener-aciklama-yapacak-1067749093.html
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türkiye, iyi parti, meral akşener, altılı masa, cumhurbaşkanı
türkiye, iyi parti, meral akşener, altılı masa, cumhurbaşkanı

Akşener: Yavaş ve İmamoğlu'na sesleniyorum, millet sizi göreve çağırıyor

15:18 03.03.2023 (güncellendi: 15:53 03.03.2023)
© AAAkşener
Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Altılı Masa'nın cumhurbaşkanlığı seçimleri için ortak adayını belirlediği açıklamasının ardından İYİ Parti, olağanüstü toplandı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısının ardından, parti lideri Akşener, Genel Merkez'de açıklama yapıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.
Toplantının ardından Akşener parti genel merkezinde açıklama yaptı.
İYİ Parti kıskaca alınmış, bir tercihe zorlanmıştır.
Bizim yolumuz dün de aynıydı, bugün de aynı. Önümüze kim çıkarsa çıksın bizim itirazımız dün de aynıydı, bugün de aynı. Çünkü biz milletimize söz verdik.
Biz bugünlere kirli pazarlıkları reddederek geldik. Siyasetin merkezine milletimizi aldık.
İYİ Parti olarak demokrasiye olan inancımız gereği sorunları çözebilmeyi, konuşabilmeyi aklın gereği gördük.
Geçtiğimiz sene, 5 siyasi parti ile çok önemli bir adım attık. Tüm farklılıklarımıza rağmen, dertlerin çözümlerine yönelik birçok önemli konuda mutabakat sağladık. Ortak cumhurbaşkanı adayını konuştuk dün. Dün gerçekleşen toplantıda adayın kim olacağını tartıştık. 5 siyasi parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dile getirdi.. Biz meydanlarda sıklıkla duyduğumuz kamuoyu araştırmalarında açık ara kazandığını gördüğümüz iki isim. Bu iki isim Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ydu. Altılı Masa'nın son toplantısında anlamış olduk ki kişisel hesaplar, şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiş oldu.
Dün itibarıyla Altılı Masa potansiyel adayların tartışılabildiği ortak platform olmaktan çıktı
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. 100 yıl önce olduğu gibi bugün de saray milleti yokluğa mahkum ediyor. Ateşten giyme vazifesi bekliyor sizi. Bu vazife, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Bugün milletimiz sizi göreve çağırıyor. Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız.
Altılı masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür. Ne kumar ve noter masasında olmayacağız.
Ceketimi assam yine kazanırım diyenlerin karşısında dimdik duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz.
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın 12'nci toplantısı sona erdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
POLİTİKA
İYİ Parti’de olağanüstü toplantı: Akşener açıklama yapacak
09:57
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