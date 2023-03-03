Akşener: Yavaş ve İmamoğlu'na sesleniyorum, millet sizi göreve çağırıyor

İYİ Parti kıskaca alınmış, bir tercihe zorlanmıştır. İYİ Parti kıskaca alınmış, bir tercihe zorlanmıştır.

Bizim yolumuz dün de aynıydı, bugün de aynı. Önümüze kim çıkarsa çıksın bizim itirazımız dün de aynıydı, bugün de aynı. Çünkü biz milletimize söz verdik. Bizim yolumuz dün de aynıydı, bugün de aynı. Önümüze kim çıkarsa çıksın bizim itirazımız dün de aynıydı, bugün de aynı. Çünkü biz milletimize söz verdik.

Biz bugünlere kirli pazarlıkları reddederek geldik. Siyasetin merkezine milletimizi aldık. Biz bugünlere kirli pazarlıkları reddederek geldik. Siyasetin merkezine milletimizi aldık.

İYİ Parti olarak demokrasiye olan inancımız gereği sorunları çözebilmeyi, konuşabilmeyi aklın gereği gördük. İYİ Parti olarak demokrasiye olan inancımız gereği sorunları çözebilmeyi, konuşabilmeyi aklın gereği gördük.

Geçtiğimiz sene, 5 siyasi parti ile çok önemli bir adım attık. Tüm farklılıklarımıza rağmen, dertlerin çözümlerine yönelik birçok önemli konuda mutabakat sağladık. Ortak cumhurbaşkanı adayını konuştuk dün. Dün gerçekleşen toplantıda adayın kim olacağını tartıştık. 5 siyasi parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dile getirdi.. Biz meydanlarda sıklıkla duyduğumuz kamuoyu araştırmalarında açık ara kazandığını gördüğümüz iki isim. Bu iki isim Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ydu. Altılı Masa'nın son toplantısında anlamış olduk ki kişisel hesaplar, şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiş oldu. Geçtiğimiz sene, 5 siyasi parti ile çok önemli bir adım attık. Tüm farklılıklarımıza rağmen, dertlerin çözümlerine yönelik birçok önemli konuda mutabakat sağladık. Ortak cumhurbaşkanı adayını konuştuk dün. Dün gerçekleşen toplantıda adayın kim olacağını tartıştık. 5 siyasi parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dile getirdi.. Biz meydanlarda sıklıkla duyduğumuz kamuoyu araştırmalarında açık ara kazandığını gördüğümüz iki isim. Bu iki isim Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ydu. Altılı Masa'nın son toplantısında anlamış olduk ki kişisel hesaplar, şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiş oldu.

Dün itibarıyla Altılı Masa potansiyel adayların tartışılabildiği ortak platform olmaktan çıktı Dün itibarıyla Altılı Masa potansiyel adayların tartışılabildiği ortak platform olmaktan çıktı

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. 100 yıl önce olduğu gibi bugün de saray milleti yokluğa mahkum ediyor. Ateşten giyme vazifesi bekliyor sizi. Bu vazife, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Bugün milletimiz sizi göreve çağırıyor. Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. 100 yıl önce olduğu gibi bugün de saray milleti yokluğa mahkum ediyor. Ateşten giyme vazifesi bekliyor sizi. Bu vazife, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Bugün milletimiz sizi göreve çağırıyor. Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız.

Altılı masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür. Ne kumar ve noter masasında olmayacağız. Altılı masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür. Ne kumar ve noter masasında olmayacağız.