https://sputniknews.com.tr/20230303/iyi-partide-olaganustu-toplanti-aksener-aciklama-yapacak-1067749093.html

İYİ Parti’de olağanüstü toplantı: Akşener açıklama yapacak

İYİ Parti’de olağanüstü toplantı: Akşener açıklama yapacak

Altılı masa toplantısının ardından İYİ Parti, olağanüstü toplanma kararı aldı. 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T09:57+0300

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politika

meral akşener

iyi parti

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Altılı masa toplantısının ardından İYİ Parti olağanüstü toplandı. Toplantı için parti binasına gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sloganlarla karşılandı. Toplantı devam ederken, 81 il başkanının Ankara'ya geleceği ve 4 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının bugün saat 13.30'da yapılacağı öğrenildi.Toplantının ardından Genel Başkan Meral Akşener'in açıklama yapması bekleniyor.

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meral akşener, iyi parti