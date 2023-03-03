https://sputniknews.com.tr/20230303/iyi-partide-olaganustu-toplanti-aksener-aciklama-yapacak-1067749093.html
İYİ Parti’de olağanüstü toplantı: Akşener açıklama yapacak
İYİ Parti’de olağanüstü toplantı: Akşener açıklama yapacak
Altılı masa toplantısının ardından İYİ Parti, olağanüstü toplanma kararı aldı. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T09:57+0300
2023-03-03T09:57+0300
2023-03-03T09:57+0300
politika
meral akşener
iyi parti
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Altılı masa toplantısının ardından İYİ Parti olağanüstü toplandı. Toplantı için parti binasına gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sloganlarla karşılandı. Toplantı devam ederken, 81 il başkanının Ankara'ya geleceği ve 4 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının bugün saat 13.30'da yapılacağı öğrenildi.Toplantının ardından Genel Başkan Meral Akşener'in açıklama yapması bekleniyor.
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meral akşener, iyi parti
İYİ Parti’de olağanüstü toplantı: Akşener açıklama yapacak
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Altılı masa toplantısının ardından İYİ Parti, olağanüstü toplanma kararı aldı.
Altılı masa toplantısının ardından İYİ Parti olağanüstü toplandı. Toplantı için parti binasına gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sloganlarla karşılandı.
Toplantı devam ederken, 81 il başkanının Ankara'ya geleceği ve 4 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının bugün saat 13.30'da yapılacağı öğrenildi.
Toplantının ardından Genel Başkan Meral Akşener'in açıklama yapması bekleniyor.