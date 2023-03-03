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İYİ Parti’de olağanüstü toplantı: Akşener açıklama yapacak
İYİ Parti’de olağanüstü toplantı: Akşener açıklama yapacak
Altılı masa toplantısının ardından İYİ Parti, olağanüstü toplanma kararı aldı. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T09:57+0300
2023-03-03T09:57+0300
politika
meral akşener
iyi parti
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Altılı masa toplantısının ardından İYİ Parti olağanüstü toplandı. Toplantı için parti binasına gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sloganlarla karşılandı. Toplantı devam ederken, 81 il başkanının Ankara'ya geleceği ve 4 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının bugün saat 13.30'da yapılacağı öğrenildi.Toplantının ardından Genel Başkan Meral Akşener'in açıklama yapması bekleniyor.
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meral akşener, iyi parti
meral akşener, iyi parti

İYİ Parti’de olağanüstü toplantı: Akşener açıklama yapacak

09:57 03.03.2023
© AACHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın 12'nci toplantısı sona erdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın 12'nci toplantısı sona erdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA
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Altılı masa toplantısının ardından İYİ Parti, olağanüstü toplanma kararı aldı.
Altılı masa toplantısının ardından İYİ Parti olağanüstü toplandı. Toplantı için parti binasına gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sloganlarla karşılandı.
Toplantı devam ederken, 81 il başkanının Ankara'ya geleceği ve 4 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının bugün saat 13.30'da yapılacağı öğrenildi.
Toplantının ardından Genel Başkan Meral Akşener'in açıklama yapması bekleniyor.
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