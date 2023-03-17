https://sputniknews.com.tr/20230317/oecd-turkiyenin-2023-buyume-tahminini-dusurdu-1068407062.html

OECD, Türkiye’nin 2023 büyüme tahminini düşürdü

OECD, Türkiye’nin 2023 büyüme tahminini düşürdü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye’nin bu yılki büyüme tahminini yüzde 3’den yüzde 2.8'e düşürdü. Türkiye’nin 2023 yılı için manşet... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T17:21+0300

2023-03-17T17:21+0300

2023-03-17T17:21+0300

ekonomi

ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd)

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102603/24/1026032430_0:49:3936:2262_1920x0_80_0_0_05644fd176ec000af9486ce43b08faf6.jpg

Paris merkezli kuruluş, “OECD Ekonomik Görünüm, Mart 2023 Ara Raporu”nda, bazı açılardan, politika yapıcıların üstesinden gelmesi gereken zorluklara ilişkin daha iyimser bir tablo çizdi.Bloomberg'de yer alan habere göre, OECD söz konusu raporda, Türkiye’nin bu yılki büyüme tahminini yüzde 3’den yüzde 2.8'e düşürdü. 2024 için öngörü ise 3,8’e revize edildi. Türkiye’nin 2023 yılı için manşet enflasyon tahminini 44,6’da sabit tutan örgüt, bu yıl için çekirdek enflasyon tahminini ise yüzde 45,6’dan 43,8’e indirdi.Raporda, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz oranlarını artırmaya devam etmesi ve küresel ekonomik toparlanmanın kırılganlığı ve finansal sistemdeki kırılganlıklar nedeniyle rotasından sapılmaması önerildi.Geçtiğimiz Kasım ayında yayımlanan rapor ile karşılaştırıldığında OECD bu yıl için küresel büyüme tahminini yüzde 2,2'den yüzde 2,6'ya yükseltti. Bununla birlikte, küresel ekonomik büyüme hızının 2023 ve 2024'te trendin altında kalacağı belirterek, risklerin aşağı yönlü olduğu konusunda uyarıda bulunuldu. Raporda ayrıca, ABD ve Euro bölgesi de dâhil olmak üzere birçok ekonomide daha fazla faiz artışına ihtiyaç olunduğu kaydedildi.Hizmetlerdeki artan maliyetler, bazı sektörlerdeki yüksek kârlar ve sıkılaşan işgücü piyasaları nedeniyle fiyat baskılarının önceden tahmin edilenden daha yüksek olduğunu belirten örgüt, yayımladığı raporda, "Enflasyonist baskıların altında yatanların kalıcı bir şekilde düşürüldüğüne dair açık işaretler bulunana kadar para politikasının kısıtlayıcı kalması gerekiyor." ifadeleri yer aldı.G-20 ekonomileri için çekirdek enflasyon tahmini yüzde 4'e yükseltildiOECD, bir önceki raporuna göre büyüme ve enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitti.Buna göre, 2023 için küresel büyüme tahmini yüzde 2,2'den yüzde 2,6'ya, 2024 için ise yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a yükseltildi.G-20 ülkelerinde 2023 için manşet enflasyon tahmini yüzde 6'dan yüzde 5,9'a düşürülürken, G-20 gelişmiş ekonomileri için çekirdek enflasyon yüzde 3,8'den yüzde 4'e çıkarıldı.ABD’nin 2023’deki GSYİH'si yüzde 0,5’den yüzde 1,5’den revize edilen raporda, çekirdek enflasyon tahmini ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,9'a yükseltildi.Euro Bölgesi 2023’deki GSYİH'si ise yüzde 0,5'den yüzde 0,8’e artırılırken, çekirdek enflasyon tahmini yüzde 4,7'den yüzde 5,2'ye çıkarıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd), türkiye