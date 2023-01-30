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https://sputniknews.com.tr/20230130/altili-masanin-yol-haritasi-belli-oldu-1066346697.html
Altılı masanın yol haritası belli oldu
Altılı masanın yol haritası belli oldu
Altılı masanın üzerinde uzlaşmaya vardığı "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"nin ayrıntıları belli oldu. Metinde 9 ana başlıkta 2 bin 300'den fazla somut hedef... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T12:19+0300
2023-01-30T12:19+0300
politika
muhalefet
mutabakat
chp
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Altılı masa son toplantısını 26 Ocak'ta yaptı. İYİ Parti'nin ev sahipliği yaptığı 11'inci toplantıda "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"nde anlaşma sağlandı.Millet İttifakı'nın 6 genel başkan yardımcısının bölümler halinde açıklayacağı metinde 9 ana başlık var:- Hukuk, Adalet ve Yargı- Kamu Yönetimi- Yolsuzlukla Mücadele Şeffaflık ve Denetim- Ekonomi Finans ve İstihdam- Bilim Ar-Ge Yenilikçilik Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm- Sektörel Politikalar- Eğitim ve Öğretim- Sosyal Politikalar- Dış Politika Savunma Güvenlik ve Göç Politikaları75 alt başlığın olduğu metin 2 bin 300’den fazla somut hedef, politika ve projeler bulunuyor.Metinden öne çıkan başlıklar şöyle:- Devlet sırrı ve ticari sır kavramları Meclisin bilgi edinme ve denetim yetkilerini engellemeyecek şekilde yeniden tanımlanacak- Milletlerarası sözleşmelerden geri çekilme yetkisinin Meclise ait olduğu anayasal güvenceye alınacak- Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisine son verilmesi öngörülüyor- OHAL süresi altı aydan iki aya düşürülmesi planlanıyor- Seçim barajının yüzde 3’e düşürülmesi öngörülüyor- Genel seçimlerde yüzde 1 oy alan siyasi partilere hazine yardımı öngörülüyor- Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılması Meclis iznine bağlanıyor- Kamu yönetimi başlığında; Türkiye Varlık Fonunun kapatılması öngörülüyor- Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurullar ve ofisler lağvedilerek görev ve yetkiler ilgili bakanlıklara ve kurumlara devredilecek- Yolsuzlukla mücadele şeffaflık ve denetim başlığı altında; Mecliste yolsuzlukları araştırma komisyonu kurulması hedefleniyor- Siyasi etik kanunu çıkartılması ve Mecliste siyasi etik komisyonu kurulması planlanıyor- Ekonomi, finans ve istihdam başlığı altında; anflasyonun iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indirilmesi öngörülüyor- Beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelirin en az iki katına çıkartılması hedefleniyor- Merkez Bankasının İstanbuldaki birimleri tekrar Ankara’ya getirilecek- İktidar olunması durumunda kur korumalı mevduat hesabı açılması durdurulacak mevcut hesaplar vade sonunda kapatılacak- Çalışanlar üzerindeki vergi ve sigorta pirim yükü indirilecek- İlk kez konut alımında tapu harcı alınmayacak- Her türlü eğitim ve öğretim hizmetinden alınan KDV indirilecek- Şoför esnafının 10 yaş üzerindeki araçlarını yenilemesinde ÖTV alınmayacak- Enerji ve madencilik başlığı altında; kalıcı yaz saati uygulamasına son verilmesi öngörülüyor, Akkuyu Nükleer Santral Projesi gözden geçirilecek- Ulaştırma ve lojistik başlığı altında; Kanal İstanbul Projesi göreve başlanıldığı gün iptal edilecek, o güne kadar yapılan tüm işlemler incelemeye alınacak- Atatürk Havalimanı yeniden uçuşa uygun hale getirilmesi hedefleniyor- Dış ticaret, iç ticaret ve rekabet politikası başlığı altında; ihracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 40’ını Merkez Bankasına satma zorunluluğu kaldırılması planlanıyor- Küçük ve orta boy işletmeler ile esnaf ve sanatkarlar başlığı altında; Ticaret Bakanlığının adının Esnaf ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yeniden yapılandırılması öngörülüyor.-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı olarak yapılandıracağız.
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muhalefet, mutabakat, chp
muhalefet, mutabakat, chp

Altılı masanın yol haritası belli oldu

12:19 30.01.2023
© Sputnik / Osman Nuri CeritAltılı masanın yol haritası belli oldu
Altılı masanın yol haritası belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Altılı masanın üzerinde uzlaşmaya vardığı "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"nin ayrıntıları belli oldu. Metinde 9 ana başlıkta 2 bin 300'den fazla somut hedef ve politika var.
Altılı masa son toplantısını 26 Ocak'ta yaptı. İYİ Parti'nin ev sahipliği yaptığı 11'inci toplantıda "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"nde anlaşma sağlandı.
Millet İttifakı'nın 6 genel başkan yardımcısının bölümler halinde açıklayacağı metinde 9 ana başlık var:

- Hukuk, Adalet ve Yargı
- Kamu Yönetimi
- Yolsuzlukla Mücadele Şeffaflık ve Denetim
- Ekonomi Finans ve İstihdam
- Bilim Ar-Ge Yenilikçilik Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm
- Sektörel Politikalar
- Eğitim ve Öğretim
- Sosyal Politikalar
- Dış Politika Savunma Güvenlik ve Göç Politikaları

75 alt başlığın olduğu metin 2 bin 300’den fazla somut hedef, politika ve projeler bulunuyor.

Metinden öne çıkan başlıklar şöyle:

- Devlet sırrı ve ticari sır kavramları Meclisin bilgi edinme ve denetim yetkilerini engellemeyecek şekilde yeniden tanımlanacak

- Milletlerarası sözleşmelerden geri çekilme yetkisinin Meclise ait olduğu anayasal güvenceye alınacak

- Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisine son verilmesi öngörülüyor

- OHAL süresi altı aydan iki aya düşürülmesi planlanıyor

- Seçim barajının yüzde 3’e düşürülmesi öngörülüyor

- Genel seçimlerde yüzde 1 oy alan siyasi partilere hazine yardımı öngörülüyor

- Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılması Meclis iznine bağlanıyor

- Kamu yönetimi başlığında; Türkiye Varlık Fonunun kapatılması öngörülüyor

- Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurullar ve ofisler lağvedilerek görev ve yetkiler ilgili bakanlıklara ve kurumlara devredilecek

- Yolsuzlukla mücadele şeffaflık ve denetim başlığı altında; Mecliste yolsuzlukları araştırma komisyonu kurulması hedefleniyor

- Siyasi etik kanunu çıkartılması ve Mecliste siyasi etik komisyonu kurulması planlanıyor

- Ekonomi, finans ve istihdam başlığı altında; anflasyonun iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indirilmesi öngörülüyor

- Beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelirin en az iki katına çıkartılması hedefleniyor

- Merkez Bankasının İstanbuldaki birimleri tekrar Ankara’ya getirilecek

- İktidar olunması durumunda kur korumalı mevduat hesabı açılması durdurulacak mevcut hesaplar vade sonunda kapatılacak

- Çalışanlar üzerindeki vergi ve sigorta pirim yükü indirilecek

- İlk kez konut alımında tapu harcı alınmayacak

- Her türlü eğitim ve öğretim hizmetinden alınan KDV indirilecek

- Şoför esnafının 10 yaş üzerindeki araçlarını yenilemesinde ÖTV alınmayacak
- Enerji ve madencilik başlığı altında; kalıcı yaz saati uygulamasına son verilmesi öngörülüyor, Akkuyu Nükleer Santral Projesi gözden geçirilecek
- Ulaştırma ve lojistik başlığı altında; Kanal İstanbul Projesi göreve başlanıldığı gün iptal edilecek, o güne kadar yapılan tüm işlemler incelemeye alınacak
- Atatürk Havalimanı yeniden uçuşa uygun hale getirilmesi hedefleniyor
- Dış ticaret, iç ticaret ve rekabet politikası başlığı altında; ihracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 40’ını Merkez Bankasına satma zorunluluğu kaldırılması planlanıyor
- Küçük ve orta boy işletmeler ile esnaf ve sanatkarlar başlığı altında; Ticaret Bakanlığının adının Esnaf ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yeniden yapılandırılması öngörülüyor.
-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı olarak yapılandıracağız.
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