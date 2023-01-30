Altılı masanın yol haritası belli oldu
© Sputnik / Osman Nuri CeritAltılı masanın yol haritası belli oldu
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Altılı masanın üzerinde uzlaşmaya vardığı "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"nin ayrıntıları belli oldu. Metinde 9 ana başlıkta 2 bin 300'den fazla somut hedef ve politika var.
Altılı masa son toplantısını 26 Ocak'ta yaptı. İYİ Parti'nin ev sahipliği yaptığı 11'inci toplantıda "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"nde anlaşma sağlandı.
Millet İttifakı'nın 6 genel başkan yardımcısının bölümler halinde açıklayacağı metinde 9 ana başlık var:
- Hukuk, Adalet ve Yargı
- Kamu Yönetimi
- Yolsuzlukla Mücadele Şeffaflık ve Denetim
- Ekonomi Finans ve İstihdam
- Hukuk, Adalet ve Yargı
- Kamu Yönetimi
- Yolsuzlukla Mücadele Şeffaflık ve Denetim
- Ekonomi Finans ve İstihdam
- Bilim Ar-Ge Yenilikçilik Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm
- Sektörel Politikalar
- Eğitim ve Öğretim
- Sosyal Politikalar
- Dış Politika Savunma Güvenlik ve Göç Politikaları
75 alt başlığın olduğu metin 2 bin 300’den fazla somut hedef, politika ve projeler bulunuyor.
Metinden öne çıkan başlıklar şöyle:
- Devlet sırrı ve ticari sır kavramları Meclisin bilgi edinme ve denetim yetkilerini engellemeyecek şekilde yeniden tanımlanacak
- Milletlerarası sözleşmelerden geri çekilme yetkisinin Meclise ait olduğu anayasal güvenceye alınacak
- Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisine son verilmesi öngörülüyor
- OHAL süresi altı aydan iki aya düşürülmesi planlanıyor
- Seçim barajının yüzde 3’e düşürülmesi öngörülüyor
- Genel seçimlerde yüzde 1 oy alan siyasi partilere hazine yardımı öngörülüyor
- Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılması Meclis iznine bağlanıyor
- Kamu yönetimi başlığında; Türkiye Varlık Fonunun kapatılması öngörülüyor
- Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurullar ve ofisler lağvedilerek görev ve yetkiler ilgili bakanlıklara ve kurumlara devredilecek
- Yolsuzlukla mücadele şeffaflık ve denetim başlığı altında; Mecliste yolsuzlukları araştırma komisyonu kurulması hedefleniyor
- Siyasi etik kanunu çıkartılması ve Mecliste siyasi etik komisyonu kurulması planlanıyor
- Ekonomi, finans ve istihdam başlığı altında; anflasyonun iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indirilmesi öngörülüyor
- Beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelirin en az iki katına çıkartılması hedefleniyor
- Merkez Bankasının İstanbuldaki birimleri tekrar Ankara’ya getirilecek
- İktidar olunması durumunda kur korumalı mevduat hesabı açılması durdurulacak mevcut hesaplar vade sonunda kapatılacak
- Çalışanlar üzerindeki vergi ve sigorta pirim yükü indirilecek
- İlk kez konut alımında tapu harcı alınmayacak
- Her türlü eğitim ve öğretim hizmetinden alınan KDV indirilecek
- Şoför esnafının 10 yaş üzerindeki araçlarını yenilemesinde ÖTV alınmayacak
- Sektörel Politikalar
- Eğitim ve Öğretim
- Sosyal Politikalar
- Dış Politika Savunma Güvenlik ve Göç Politikaları
75 alt başlığın olduğu metin 2 bin 300’den fazla somut hedef, politika ve projeler bulunuyor.
Metinden öne çıkan başlıklar şöyle:
- Devlet sırrı ve ticari sır kavramları Meclisin bilgi edinme ve denetim yetkilerini engellemeyecek şekilde yeniden tanımlanacak
- Milletlerarası sözleşmelerden geri çekilme yetkisinin Meclise ait olduğu anayasal güvenceye alınacak
- Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisine son verilmesi öngörülüyor
- OHAL süresi altı aydan iki aya düşürülmesi planlanıyor
- Seçim barajının yüzde 3’e düşürülmesi öngörülüyor
- Genel seçimlerde yüzde 1 oy alan siyasi partilere hazine yardımı öngörülüyor
- Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılması Meclis iznine bağlanıyor
- Kamu yönetimi başlığında; Türkiye Varlık Fonunun kapatılması öngörülüyor
- Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurullar ve ofisler lağvedilerek görev ve yetkiler ilgili bakanlıklara ve kurumlara devredilecek
- Yolsuzlukla mücadele şeffaflık ve denetim başlığı altında; Mecliste yolsuzlukları araştırma komisyonu kurulması hedefleniyor
- Siyasi etik kanunu çıkartılması ve Mecliste siyasi etik komisyonu kurulması planlanıyor
- Ekonomi, finans ve istihdam başlığı altında; anflasyonun iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indirilmesi öngörülüyor
- Beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelirin en az iki katına çıkartılması hedefleniyor
- Merkez Bankasının İstanbuldaki birimleri tekrar Ankara’ya getirilecek
- İktidar olunması durumunda kur korumalı mevduat hesabı açılması durdurulacak mevcut hesaplar vade sonunda kapatılacak
- Çalışanlar üzerindeki vergi ve sigorta pirim yükü indirilecek
- İlk kez konut alımında tapu harcı alınmayacak
- Her türlü eğitim ve öğretim hizmetinden alınan KDV indirilecek
- Şoför esnafının 10 yaş üzerindeki araçlarını yenilemesinde ÖTV alınmayacak
- Enerji ve madencilik başlığı altında; kalıcı yaz saati uygulamasına son verilmesi öngörülüyor, Akkuyu Nükleer Santral Projesi gözden geçirilecek
- Ulaştırma ve lojistik başlığı altında; Kanal İstanbul Projesi göreve başlanıldığı gün iptal edilecek, o güne kadar yapılan tüm işlemler incelemeye alınacak
- Atatürk Havalimanı yeniden uçuşa uygun hale getirilmesi hedefleniyor
- Dış ticaret, iç ticaret ve rekabet politikası başlığı altında; ihracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 40’ını Merkez Bankasına satma zorunluluğu kaldırılması planlanıyor
- Küçük ve orta boy işletmeler ile esnaf ve sanatkarlar başlığı altında; Ticaret Bakanlığının adının Esnaf ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yeniden yapılandırılması öngörülüyor.
-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı olarak yapılandıracağız.