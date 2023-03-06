Altılı masa kararını verdi: İttifakın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

© CHP/ALP EREN KAYA Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Millet İttifakı Liderler Buluşmasında bir araya geldi