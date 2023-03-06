Altılı masa kararını verdi: İttifakın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
20:50 06.03.2023 (güncellendi: 21:08 06.03.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Millet İttifakı Liderler Buluşmasında bir araya geldi
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu altılı masanın, bugün gerçekleştirdiği 14. toplantısında Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlendi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkması ve Altılı Masa'dan ayrılmasının ardından Akşener yeniden masaya döndü, Millet İttifakı tekrar Saadet Partisi ev sahipliğinde toplandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 5 saat süren toplantının ardından Saadet Partisi Genel Merkezi önünde toplananlara hitaben yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 5 saat süren toplantının ardından Saadet Partisi Genel Merkezi önünde toplananlara hitaben yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.
Kılıçdaroğlu: Genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacak https://t.co/egiXxjyFmj pic.twitter.com/wioFA1m8bj— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 6, 2023